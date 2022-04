Stichwahl in der Goldenen Aue: Ein Blick auf die Kandidaten Peckruhn und Breitenbach

Kelbra - Sie sind beide durchaus ein bisschen aufgeregt und spüren, dass es nun tatsächlich ernst wird: Am Sonntag entscheiden die Wähler in der Verbandsgemeinde Goldene Aue, wer die nächsten sieben Jahre Bürgermeister sein wird: David Breitenbach oder Michael Peckruhn. Einer von beiden wird ab 1. August an dem Schreibtisch Platz nehmen, an dem seit Jahren Ernst Hofmann sein Bürgermeisterwerk verrichtet. Hofmann geht nun aber in den Ruhestand. Seine beiden potenziellen Nachfolger zollen ihm Respekt. Beide kennen den Amtsinhaber, der in die Annalen der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ als ihr erster Bürgermeister eingehen wird, denn Hofmann übernahm das Ruder mit der Gemeindegründung 2010. Kommunalpolitisch erfahren war er da längst, als Wallhäuser Bürgermeister zum Beispiel.