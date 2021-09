Startschuss für das Schulgartenprojekt an der Grundschule in Wansleben

Wansleben/MZ - Früh übt sich, wer ein guter Gärtner sein will. Denn der Anbau von Gemüse und anderen Feldfrüchten ist kein einfaches Unterfangen. Dies ist auch der Leitung der Grundschule Wansleben bewusst, weshalb es seit Frühjahr 2021 wieder einen eigenen Schulgarten gibt.

Was nicht alltäglich ist, wie Henry Saage, Landesrepräsentant der AOK Sachsen-Anhalt, sagt. „Schulgärten sind leider etwas aus der Mode gekommen. Wir wollen das ändern.“ Auch deshalb unterstützt die Krankenkasse gemeinsam mit dem Landfrauenverband Schulen beim Anlegen dieser Gärten. So auch die Wansleber Grundschule, deren Herbstfest am letzten Mittwoch der Startschuss für ein auf drei Jahre angelegtes Schulgartenprojekt war. In dieser Zeit erhält die Schule eine Erstausstattung in Form von Gartenwerkzeugen, Samen und Pflanzen von der AOK, welche zudem in jedem Gartenjahr 500 Euro für den Einkauf von Saatgut und Pflanzen zur Verfügung stellt.

Landfrau steht mit Rat und Tat zur Seite

Wie ein Gemüsebeet errichtet und richtig angepflanzt wird, das werden dann die Landfrauen den Schülerinnen und Schülern erklären. „Wir finden es sehr schön, dass uns eine Landfrau mit Rat und Tat zur Seite steht. So können anstehende Fragen sofort geklärt und viele Tipps zur besseren Gartenarbeit vermittelt werden“, freut sich Schulleiterin Anke Nagel. Für sie soll im Rahmen des Projektes die gesunde Ernährung im Vordergrund stehen, ebenso das eigenhändige Ziehen und Verwerten von Obst und Gemüse.

Erste Grundlagen konnten die Kinder beim Herbstfest lernen. Hier waren mehrere Stationen vorbereitet worden, an denen sie sich spielerisch mit gesunder Ernährung auseinandersetzten.