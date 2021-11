Spitzen-Duo kassiert kein Gegentor - SV Allstedt bleibt Tabellenführer

Sangerhausen/MZ - Duplizität der Ereignisse. Wie in der Vorwoche kassierte ein Spieler des VfR Roßla in der 18. Minute einer Partie der Fußball-Kreisoberliga einen Platzverweis. War es letzte Woche noch Andreas Rohde, der in Allstedt vom Platz flog, so erwischte es diesmal Moritz Meyer. Im Gegensatz zur Vorwoche, als der VfR 0:6 in Allstedt unterging, gelang diesmal in Unterzahl ein 2:1-Sieg gegen die SG Welbsleben/Quenstedt. Nachdem Nick Richter SG in Führung brachte, glich Steven Otto zum 1:1 aus. Für den Roßlaer Siegtreffer sorgte schließlich Christian Meergarten.

Der SV Allstedt marschiert weiter in Richtung Herbstmeistertitel in der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz. Am Sonnabend setzte sich das Team von Trainer Sven Kamprath 2:0 bei Aufbau Eisleben durch. Für die schnelle Führung der Gäste war ein Helftaer zuständig. Daniel Balzibok traf nach neun Minuten ins falsche Netz. Treffer Nummer zwei besorgte Silas Blankenburg in der 76. Minute.

Auch der VfB Oberröblingen, hartnäckigster Verfolger der Allstedter, landete einen Auswärtserfolg und blieb ohne Gegentor. Falco Heise sorgte vor 100 Zuschauern für den 1:0-Sieg der Oberröblinger bei Alemania Riestedt.

Ein Treffer reichte auch Fortuna Brücken zum Sieg gegen Wacker Rottleberode. Sebastian Krause erzielte das Tor des Tages in der 77. Minute.

Sogar 115 zahlende Zuschauer waren beim 2:0-Erfolg der SG Augsdorf/Helmsdorf gegen Schlusslicht Rot-Weiß Großörner dabei. Die Fans brauchten jede Menge Geduld, ehe sie das erste Tor zu sehen bekamen. In der 89. Minute erzielte Gästespieler Tom Heinze per Eigentor die Führung für die Spielgemeinschaft, in der vierten Minute der Nachspielzeit erhöhte Toni Böttger auf 2:0.

Beim 1:1 zwischen Wimmelburg und Volkstedt glich Tobias Müller die Gästeführung, erzielt von Hans Siebenhühner, aus.

Die SG Wippertal lag gegen Aufsteiger Osterhausen schnell 0:1 zurück. Maurice Wirth brachte den Gast nach acht Minuten in Führung. Dann aber trafen vor 110 Zuschauern nur noch die Wippertaler. Nicky Bohnstedt sorgte nach einer halben Stunde für den Ausgleich. Kurz vor dem Abpfiff klingelte es dann noch zweimal im Gästetor. Maximilian Bürger erzielte zunächst das 2:1 in der 82. Minute, dann sorgte er in der Nachspielzeit für das 3:1.