Sieben-Tage-Inzidenz in Mansfeld-Südharz steigt leicht auf 31,9

Hettstedt/Sangerhausen/Eisleben - Acht neue Fälle von positiven PCR-Tests auf das Coronavirus SarsCoV2 hat das Sozialministerium des Landes am Montag für den Landkreis Mansfeld-Südharz gemeldet. Die Inzidenz der Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen ist damit wieder leicht angestiegen und liegt aktuell bei 31,9. Die meisten Menschen, bei denen innerhalb der vergangenen zwei Wochen das Virus festgestellt wurde, gibt es gegenwärtig mit 28 in Eisleben. Für Sangerhausen meldet das Gesundheitsamt des Kreises zurzeit noch 19 so genannte Indexfälle, in Allstedt und Gerbstedt sind es jeweils 14, in Mansfelder Grund/Helbra 13, in der Goldenen Aue, Arnstein und Hettstedt jeweils 10, in Mansfeld acht, in Südharz fünf und im Seegebiet Mansfelder Land drei.

Unterdessen hat der Landkreis darauf hingewiesen, dass die Lockerungen nach dem fünftägigen Unterschreiten der 7-Tage-Inzidenz von 50 in Mansfeld-Südharz erst am heutigen Dienstag in Kraft treten. Am Sonntag war in einer Pressemitteilung des Kreises versehentlich bereits den Montag als Termin für das Inkrafttreten genannt worden. Laut der aktuell gültigen Eindämmungsverordnung des Landes werden Lockerungen jedoch erst am Tag nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung wirksam.

Nach den nun gültigen Regeln können sich jetzt beispielsweise die Mitglieder eines Haushalts mit fünf weiteren Leuten aus bis zu fünf weiteren Haushalten treffen. Die Kindertagesstätten dürfen vom eingeschränkten in den normalen Regelbetrieb wechseln. Das Gesundheitsamt informiere die Kita-Träger offiziell über diesen Schritt und die wiederum ihre Einrichtungen vor Ort, hieß es auf MZ-Anfrage vom Landkreis. Möglich sind jetzt auch wieder Veranstaltungen mit bis zu 50 Teilnehmern. Kinos dürfen drinnen 200 und draußen 300 Besucher begrüßen. (mz)