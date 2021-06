Sieben-Tage-Inzidenz in Mansfeld-Südharz liegt bei 4,4

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - Über das vergangene Wochenende ist im Landkreis Mansfeld-Südharz ein neuer bestätigter Coronafall hinzugekommen. Und zwar am Samstag, wie das Landessozialministerium in Magdeburg per Presseinformation mitteilte. Am Sonntag (Stand, 0 Uhr) wurden keine weiteren bestätigten Erkrankungen in MSH gemeldet. In ganz Sachsen-Anhalt hatte es am Sonntag nur insgesamt 16 neue Infektionsfälle gegeben. In Mansfeld-Südharz sind seit Beginn der Pandemie Anfang vergangenen Jahres insgesamt 6.398 Menschen an dem Virus erkrankt. 220 Menschen sind an oder im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Sozialministeriums im Landkreis jetzt bei 4,4. Mansfeld-Südharz hat somit gegenwärtig nach dem Landkreis Stendal (3,6) die zweitniedrigste Inzidenz in ganz Sachsen-Anhalt. (mz)