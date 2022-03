Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gab es in MSH eine Berg- und Talfahrt der Inzidenzen

In Mansfeld-Südharz hat es mit den Inzidenzen seit Ausbruch der Pandemie eine regelrechte Berg- und Talfahrt gegeben. Das vorläufige Rekordhoch bei den Inzidenzen in MSH war Ende Februar mit 2.421,3 erreicht.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Noch vor kurzem gehörte der Landkreis Rosenheim in Bayer zu den inzidenzstarken Regionen in Deutschland. Inzwischen - Stand Mittwoch - ist dieser Kreis der einzige in ganz Deutschland, dessen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt, nämlich bei 98,2.

Inzidenz in Mansfeld-Südharz liegt bei 1.924

Auch in Mansfeld-Südharz hat es mit den Inzidenzen seit Ausbruch der Pandemie eine regelrechte Berg- und Talfahrt gegeben. Anfang März letzten Jahres lag sie bei 45,2, laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind es aktuell exakt 1.924,6 von 100.000 Personen, die sich in den vergangenen sieben Tag mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Da liegen Welten dazwischen. Zumindest bei der reinen Betrachtung der Zahlen. Die Lesart vor über einem Jahr: Die Inzidenz müsse unter 50 gedrückt werden, damit die Krankenhäuser das alles stemmen können. Inzwischen ist bekannt: Zu dem Zeitpunkt kam der Virus erst mal so richtig in Fahrt. Das vorläufige Rekordhoch bei den Inzidenzen in MSH war Ende Februar mit 2.421,3 erreicht. Mit diesem Wert mischte der Landkreis auch bundesweit ganz vorn mit.

Belegung Intensivbetten spielt eine Rolle

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist aber nicht der einzige Wert, mit dem das Virus analysiert wird. Da spielt auch immer wieder die Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern eine Rolle. Aktuell sieht es in Sachsen-Anhalt so aus, dass 67 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem Covid-19-Patienten belegt sind. 32 dieser Patienten werden nach Angaben aus dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung beatmet.

Bis einschließlich Dienstag, 8. März, so verlautet aus dem zuständigen Ministerium, haben in Sachsen-Anhalt 1.566.242 Personen - das sind 71,8 Prozent - die Erstimpfung erhalten. 1.587.497 Personen - das sind 72,8 Prozent - sind demnach grundimmunisiert und 1.155.024 Personen - 53 Prozent - haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.