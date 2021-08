Schulbauernhof in Othal erhält finanziellen Zuschuss

Othal/MZ - Das Land Sachsen-Anhalt unterstützt in diesem Jahr erneut die Schullandheime - und zwar mit insgesamt über 210.000 Euro. Das teilte Sprecherin Kerstin Klötzing aus dem Kultusministerium mit. Unter anderem wird auch der Schulbauernhof Othal einen Zuschuss in Höhe von 5.029 Euro erhalten, so wie er ihn beantragt habe.

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und den sich daraus ergebenden Herausforderungen stelle das Ministerium nochmals Geld für sechs Schullandheime zur Verfügung. „Schullandheime sind ein wesentlicher unterrichtsergänzender, außerschulischer Lernort“, sagt Klötzing. „Sie leisten einen wichtigen, ergänzenden Beitrag für das schulische Lernen.“ Im vorigen Jahr hatte das Land die Schullandheime angesichts der Pandemie mit rund 160.000 Euro unterstützt. Es habe außer Frage gestanden, sagt Klötzing, dass das Land auch in diesem, erneut von der Pandemie gezeichneten Jahr Zuschüsse gewähre. Die Anträge der Einrichtungen seien überwiegend in vollem Umfang akzeptiert worden. Einzig das Schullandheim Blankenburg habe nichts beantragt.

Kinder lernen den Umgang mit Tieren und Pflanzen

Das Schullandheim im Dörfchen Othal, das sich im ehemaligen Gutshof der Familie von Bülow befindet, wurde in den 1990er Jahren durch einen Verein als Jugend- und Schulbauernhof eingerichtet. Kinder aller Altersgruppen und unterschiedlicher Schulformen können den bäuerlichen Alltag kennenlernen, wobei der Kontakt zu den Tieren bei den Kindern und Jugendlichen besonders beliebt ist. Sie lernen und erleben einen verantwortungsvollen Umgang mit Tieren und Pflanzen und den Kreislauf der Natur.

Der Schulbauernhof hat eine Kapazität von 35 Betten und ist - normalerweise - ganzjährig geöffnet. Bei seiner inhaltlichen Arbeit und auch bei den Freizeitangeboten für Schüler kann der Verein auf zuverlässige Partner aus der Region zählen. Das sind Obst- und Milchbauern, Imker, Jäger, Förster, Ökologen und Anbieter von traditionellen Handwerkstechniken. Die Ökologiestation und das Spenglermuseum in Sangerhausen sowie Schloss Allstedt gehören ebenfalls dazu.