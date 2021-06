Sanierung des Sportlerheimes von Polleben ist abgeschlossen

Vereins-Chef Kay Alsleben (links) und Tobias Drechsler in der neu sanierten Kabine.

Polleben - Die neue Saison kann kommen. Gleich vier neue Spieler vermeldet das Internetportal fupa.net jetzt als Zugänge beim Kreisklasse-Team von Rot-Weiß Polleben. Felix Wilke, Andre Schepputt (beide aus Augsdorf), Markus Plaha und Emanuel Tiller (beide Volkstedt) kicken künftig für Rot-Weiß.

Auch bei der Sanierung des Sportlerheimes haben die Pollebener in der Corona-Pause Nägel mit Köpfen gemacht. „Wir sind durch. Die Arbeiten sind abgeschlossen. Unser Sportlerheim erstrahlt in neuem Glanz“, verkündet Tobias Drechsler stolz. 33.000 Euro sind in die Sanierungsarbeiten geflossen, 23.000 davon kamen vom Land Sachsen-Anhalt. Den Rest haben die Pollebener dank Aktionen und unterschiedlichster weiterer Unterstützer schließlich selbst aufgebracht. „Wir hätten nie gedacht, dass wir das Geld zusammenbekommen“, sagt Drechsler.

Und spricht davon, dass eine vom Verein initiierte Spenden- und Crowfunding-Aktion ein Riesenerfolg war. „Mit so einer Resonanz hat keiner gerechnet. Es war das Doppelte von dem, was wir erhofft haben“. Mit dem Geld wurden unter anderem die sanitären Anlagen und der Duschraum auf Vordermann gebracht sowie die Gästekabine und der Flur renoviert. „Unser Sportlerheim hat jetzt Kreisliga-Niveau. Jetzt müssen wir nur noch aufsteigen“, lacht Drechsler. Und hofft, dass es mit dem großen Wurf in der neuen Saison klappt. (mz)