Prekäre Hausarztlage in Helbra: Die Gemeinde sucht Lösungen - Kommt die Gemeindeschwester zurück?

Die Hausarztsituation in Helbra ist angespannt: Ein Hausarzt befindet sich bereits seit längerem im Krankenstand. Ein weiterer ist in den Ruhestand gegangen. Nun sind Lösungen gefragt.

Helbra/MZ - Die angespannte medizinische Versorgungslage in Helbra beschäftigte jetzt den Gemeinderat in seiner jüngsten Beratung. Die AfD-Fraktion hatte die Bildung eines Ausschusses „Behebung des Ärztemangels in Helbra“ beantragt. Dieser Vorstoß wurde von den Ratsmitgliedern abgelehnt. Nicht aber etwa, weil sie sich nicht mit dem Ärztemangel auseinandersetzen und nach Auswegen suchen wollen.

Kontakt zur Kassenärztlichen Vereinigung

CDU-Ratsmitglied Gerd Wyszkowski fand die Idee, das Problem zum Thema zu machen, grundsätzlich gut. Er und die anderen Ratsmitglieder hielten die Bildung eines Ausschusses im Gemeinderat jedoch nicht für den richtigen Weg. „Ein Ausschuss würde der Kommune wieder Geld kosten“, argumentiert er. Wyszkowski meint damit unter anderem zusätzliche Ausgaben für Sitzungsgelder, die aufgebracht werden müssten.

Der Helbraer, der im Juli die Nachfolge von Bürgermeister Alfred Böttge (SPD) antritt, favorisiert dagegen die Idee des CDU-Ortsverbandes und setzt auf Gespräche mit allen Beteiligten. Ein baldiges Treffen mit im Ort praktizierenden Ärzten und der Apotheke wird ihm zufolge gerade vorbereitet. „Wir möchten erfahren, wie sie die Situation einschätzen“, sagt Wyszkowski. Er hatte auch schon Kontakt zur Kassenärztlichen Vereinigung wegen der Versorgungslücke aufgenommen.

Aufbau eines Medizinischen Versorgungszentrums?

Für ihn ist unstrittig, dass Hausärzte in Helbra fehlen. Die Lage ist angespannt. Ein Hausarzt befindet sich bereits seit längerem im Krankenstand. Ein weiterer ist in den Ruhestand gegangen: Er hatte noch rechtzeitig versucht, auch über Anzeigen unter anderem in der Mitteldeutschen Zeitung, einen Nachfolger für seine Praxisräume zu finden - aber ohne Erfolg.

Der CDU-Ortsverband Mansfelder Grund-Helbra verfolgt angesichts des Ärztemangels deshalb mehrere Lösungsansätze: So soll beispielsweise eine Vertretungsregelung durch ortsansässige Ärzte organisiert werden. Aktuell würde es das nicht geben.

Vorstellbar sei auch der Aufbau eines Medizinischen Versorgungszentrums oder die Gründung einer Gemeinschaftspraxis. Kontakt soll aus diesem Grund auch mit dem Medizinischen Versorgungszentrum in Röblingen aufgenommen werden. Der CDU-Ortsverband erhofft sich Informationen über den Aufbau eines Medizinischen Versorgungszentrums und den damit verbundenen Erfahrungen.

Entlastung der Ärzte bei der aufwendigen Bürokratie

Ein geeignetes Objekt für ein solches Zentrum würde es nach Ansicht von Wyszkowski auch geben, ohne näher darauf einzugehen. Er ist sich bewusst, dass die Herrichtung der Immobilie erst einmal Geld kosten würde.

Um die Ärzte in ihrer täglichen Arbeit zu entlasten, kann sich der Helbraer den Einsatz einer Gemeindeschwester vorstellen. „Bei uns leben viele ältere Leute, für die der Weg zum Arzt beschwerlich ist“, so Wyszkowski. In solchen Fällen könnte die Gemeindeschwester einspringen. Beispielsweise dann, wenn neue Rezepte gebraucht werden oder Routineuntersuchungen wie Blutdruckmessungen anstehen.

Eine Lösung sollte auch gefunden werden, um Ärzte künftig bei den zeitlich aufwendigen Abrechnungen ihrer Leistungen zu entlasten. Wyszkowski: „Viele sagen, dass die Abrechnung das Schlimmste ist.“