Polizei meldet wenig Einsätze in der Silvesternacht in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Die Polizei hat in Mansfeld-Südharz über den Jahreswechsel vergleichsweise wenige „silvestertypische Einsätze“ gehabt, wie eine Polizeisprecherin sagt. In Sangerhausen kam es in der Silvesternacht gegen 23.30 Uhr am Schützenplatz zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen Jugendlichen, die teils leichte Blessuren davontrugen.

In Riestedt gerieten zwei Personengruppen aneinander, eine Person erlitt eine Schnittverletzung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Außerdem kam es dort noch zu einer Tätlichkeit gegen einen Polizisten.