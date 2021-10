Polizei erwischt 15-Jährigen ohne Helm und Führerschein in Klostermansfeld

Eisleben/Klostermansfeld/Helbra/MZ - Zwei Auffahrunfälle hat die Polizei am Dienstag in Eisleben registriert. Am Nachmittag stießen zwei Pkw in der Halleschen Straße an der Ampel am Sonnenweg aufeinander. Dabei wurde eine Person leicht verletzt und es entstand leichter Sachschaden. Teurer wurde es dagegen bei einem Verkehrsunfall auf dem Bahnhofsring: Hier entstand rund 4.000 Euro Schaden.

Ohne Helm und Führerschein

Bei einer Verkehrskontrolle in Klostermansfeld hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen Schwarzfahrer erwischt. Der 15-jährige Fahrer einer Simson S 51 trug keinen Helm und besaß keinen Führerschein. Auch eine Pflichtversicherung für sein Moped fehlte. Er wurde laut Polizei seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

16-Jähriger erliegt Verletzungen

Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer, der am vergangenen Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Unteren Glumestraße in Eisleben schwer gestürzt war, erlag am Mittwoch seinen Verletzungen. Das teilte die Polizei mit.

Motorrad gestohlen

Unbekannte haben in Helbra ein Motorrad vom Typ Kawasaki aus einer Tiefgarage gestohlen. Laut Polizei war das Fahrzeug gesichert, auch die beiden Schlüssel seien noch vorhanden. Die Fahndung wurde eingeleitet.