Paintballer sammeln mit Turnier Spenden für den Wansleber Verein Herzensangelegenheiten

Hettstedt/MZ - Paintball spielen für den guten Zweck heißt die Devise am kommenden Wochenende in Hettstedt. Dann veranstaltet der Paintball Sportverein aus Staßfurt (Salzlandkreis) im Paintball Center Hettstedt an der Saigerhütte ein Turnier. „Wir haben aktuell neun Teams gemeldet, die teilnehmen“, sagt Stefan Kampert, Vorsitzender des Sportvereins.

Lagerfeuer und Stockbrot nach dem Paintballturnier

Paintball ist ein taktischer Mannschaftssport, bei dem mittels Farbkugeln die gegnerischen Spieler markiert werden. Die Gewinne, die beim Turnier generiert werden gehen als Spenden unter anderem an den Hilfsverein Herzensangelegenheiten aus Wansleben. Zwischen den Sportlern und den Vereinsgründern - Nico und Mandy Brandtner - bestehe schon seit Längerem Kontakt, erzählt Stefan Kampert. „Anfang des Jahres haben wir einen Kalender gemacht und damit schon Geld an den Verein gespendet.“ Nun wolle man erneut helfen.

Los geht das Paintballwochenende bereits am Freitag, 20. August. Von 17 bis 19 Uhr wird für Kinder ab zehn Jahre Paintballspiel angeboten. Die Kosten betragen 15 Euro inklusive Ausrüstung. Nach dem Spiel wartet auf die Teilnehmer noch ein Lagerfeuer samt Stockbrot. Das Spendenturnier findet dann am Samstag, 21. August, statt. Einlass ist ab 8.45 Uhr, danach folgt eine Begrüßung und Einführung in das Programm und ab 10 Uhr startet das Turnier. Die Siegerehrung ist für 17.45 Uhr geplant, im Anschluss klingt der Tag gemeinsam am Lagerfeuer aus. Wer Lust bekommen hat, mitzumachen, kann sich beim Paintballverein Staßfurt anmelden. Wie Stefan Kampert sagt, könne jeder teilnehmen, egal ob Laie oder schon Geübter. Die Teilnahme kostet pro Person 20 Euro, Ausrüstung und Farbkugeln kosten zusätzliche Gebühren. Eventuell soll es auch ein Schnuppertraining an diesem Tag geben, so Kampert.

Spenden sammeln für den Wansleber Verein Herzensangelegenheiten

Dabei sind die Paintballer dieser Tage nicht einzigen, die Geld für den Wansleber Hilfsverein sammeln. Am vergangenen Wochenende fand in und um Eisleben die Ausfahrt „Zwei Takte, ein Ziel“ statt. Rund 400 Fahrzeuge waren anwesend und am Ende konnte die stolze Summe von 4.106,16 Euro an Familie Brandtner übergeben werden. „Das ist der Wahnsinn und hat uns riesig gefreut“, sagt Nico Brandtner.

Und auch außerhalb des Mansfelder Lands gab es motorisierte Unterstützung. Wie Brandtner erzählt, haben auch die „Zweiradfreunde Saaletal“ aus Camburg (Thüringen) eine Spendenfahrt gestartet. Mit rund 30 Maschinen sind sie zum Museum „Spiegelarche“ nach Rastenberg (Thüringen) gefahren und haben mit der Tour insgesamt 300 Euro für den Verein Herzensangelegenheiten gesammelt.

›› Anmeldungen zum Paintballturnier über Verein unter: paintballsportvereinestassfurt@gmail.com oder über die Facebookseite des Vereins.

›› Wer den Verein Herzensangelegenheiten unterstützen will, findet den Kontakt unter: www.herzensangelegenheitev.de; Spendenkonto: DE 08 8005 3762 1894 0869 84, Saalesparkasse