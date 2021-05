Öffnungszeiten von Einrichtungen im Landkreis Mansfeld-Südharz

In Sangerhausen und der Region sind an den Feiertagen und über den Jahreswechsel verschiedene Einrichtungen geschlossen beziehungsweise haben veränderte Öffnungszeiten. Welche das sind, ist nachfolgend aufgelistet.

Tourist-Information in Sangerhausen

Die Tourist-Information in Sangerhausen, Am Markt, ist vom 24. bis 26. Dezember, am 31. Dezember 2016 sowie am 1. und 6. Januar 2017 geschlossen.

Europa-Rosarium in Sangerhausen:

Das Europa-Rosarium in Sangerhausen ist über die Feiertage täglich von 10 bis 17 Uhr kostenfrei zugänglich.

Generationenhaus Treffpunkt Süd

Das Generationenhaus „Treffpunkt-Süd“ in Sangerhausen, Alban-Hess-Straße 31, bleibt vom 24. Dezember bis 1. Januar geschlossen.

Awo-Begegnungszentrum in Sangerhausen

Das Awo-Begegnungszentrum in der Oberröblinger Straße 1a in Sangerhausen bleibt vom 22. Dezember bis 11. Januar geschlossen.

Haus der Vereine in Sangerhausen

Das Haus der Vereine in Sangerhausen, Darrweg 1, bleibt für Mitglieder der Lebenshilfe für Behinderte vom 22. Dezember bis 1. Januar geschlossen.

Stadtbibliothek in Sangerhausen

Die Stadtbibliothek Sangerhausen, Kaltenborner Weg 10, ist vom 27. Dezember 2016 bis 2. Januar 2017 geschlossen. Öffnungszeiten ab 3. Januar:

Sangerhäuser Wochenmarkt

Der Wochenmarkt der Stadt Sangerhausen legt eine Pause ein. Letztmalig findet er am Freitag, 23. Dezember, statt. Gestartet wird im neuen Jahr am Dienstag, 10. Januar 2017. Marktöffnungszeiten: dienstags und freitags jeweils in der Zeit von 7 bis 14 Uhr.

Röhrigschacht in Wettelrode

Das Erlebniszentrum Bergbau Röhrigschacht in Wettelrode, Lehde 17, ist am 27. Dezember und 3. Januar zusätzlich geöffnet. Geschlossen ist am 24., 25., 26., 31. Dezember 2016 und am 1. Januar 2017. An allen anderen Tagen gelten die regulären Öffnungszeiten.

Heimkehle in Uftrungen

Die Heimkehle in Uftrungen ist bis 8. Januar täglich von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Führungen finden jeweils 11/12.30/13.45 und 15 Uhr statt. Telefonische Anmeldungen unter der Rufnummer 034653/3 05.

Tourist-Information in Stolberg

Die Touristinformation in Stolberg hat bis 23. Dezember, 10 bis 16 Uhr, geöffnet,

Museum „Alte Münze“ in Stolberg

Das Museum „Alte Münze“, Niedergasse 17, in Stolberg, hat bis 23. Dezember, 10 bis 16 Uhr, geöffnet,

Museum „Kleines Bürgerhaus“ Stolberg

Das Museum „Kleines Bürgerhaus“, Rittergasse 14, in Stolberg ist bis bis 23. Dezember, 13 bis 16 Uhr, geöffnet,

Schloss in Stolberg

Das Schloss in Stolberg, Schlossberg 1, ist bis 23. Dezember, 11 bis 16 Uhr,

Freizeitbad Thyragrotte in Stolberg

Das Freizeitbad Thyragrotte in Stolberg, Thyratal 5a, ist bis 23. Dezember, 10 bis 21 Uhr,

Josephskreuz in Stolberg

Das Josephskreuz in Stolberg ist bis 23. Dezember, 11 bis 16 Uhr,

Bei schlechtem Wetter bleibt das Kreuz geschlossen. (mz)