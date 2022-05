Note eins von „abgeordnetenwatch“: Budde und Schweiger beantworten alle Fragen

Sangerhausen/MZ - Das Schuljahr in Sachsen-Anhalt ist zu Ende, Zeit für Zeugnisse. Zwar geht die Legislaturperiode für die Mitglieder des Bundestages noch rund zwei Monate, das Portal „abgeordnetenwatch“ hat allerdings jetzt ebenfalls schon Zeugnisse verteilt. Und siehe da: Katrin Budde und Torsten Schweiger, die beiden Abgeordneten aus dem Wahlkreis 74 (Mansfeld), haben eine glatte Eins in der Tasche. Wenngleich diese sehr gute Note wohl streng genommen eher in den Bereich Fleiß gehört, richtet sich die Bewertung durch „abgeordnetenwatch“ nur nach der Quote der beantworteten Fragen auf dem Portal. Da liegen beide, wie auch zwölf andere Bundestagskollegen, bei 100 Prozent. Beide erhielten 14 Fragen, die sie auch beantworteten - der sechstbeste Wert unter den 23 Abgeordneten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<