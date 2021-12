Neuer Bürgermeister der Gemeinde Brücken-Hackpfüffel wird vereidigt

Brücken-Hackpfüffel/MZ/ROF - Bei der nächsten Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Brücken-Hackpfüffel steht unter anderem die Vereidigung und Verpflichtung des gewählten Bürgermeisters, Christoph Vogler (parteilos), durch das älteste Mitglied des Gemeinderates auf der Tagesordnung. Vogler hatte sich bei der Stichwahl am 7. November mit 64,18 Prozent der Stimmen gegen seinen Kontrahenten Nico Kreisel durchgesetzt.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die Wahl des allgemeinen Vertreters des Bürgermeisters für den Verhinderungsfall. Zudem kann Vogler mit der Vereidigung zum Bürgermeister sein Mandat als Gemeinderat nicht mehr wahrnehmen. Deshalb soll in der nächsten Sitzung der nächste festgestellte Bewerber, Dieter Fischer, in den Gemeinderat berufen werden. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung ist die Entscheidung über die rückwirkende Auszahlung der Aufwandsentschädigung für den stellvertretenden Bürgermeister. Außerdem soll im öffentlichen Teil der Sitzung unter anderem über die Erhöhung der Garagenpachtgebühren in Brücken-Hackpfüffel entschieden werden.

„So wie ich den Gemeinderat kenne, werden die Beschlüsse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten harmonisch ablaufen. Ich habe diesbezüglich keine Bedenken, dass es da irgendwelche Berührungspunkte geben wird“, sagte der designierte Bürgermeister Christoph Vogler. Er gehe davon aus, dass es dabei zu keinen größeren Diskussionen kommen werde. „Ich freue mich darauf, dass es nun endlich losgeht“, so Vogler mit Blick auf die Amtseinführung.

Der Gemeinderat in Brücken-Hackpfüffel tagt am Montag, 6. Dezember, um 19 Uhr im Sportlerheim, Obere Mühlgasse.