Neuaufstellung der SMG: Welche Gemeinden folgen dem Seegebiet?

Seegebiet/Südharz/MZ - Die Umstrukturierung der Standortmarketinggesellschaft Mansfeld-Südharz (SMG) wird konkret: Der Gemeinderat des Seegebiets hat die Anteile der Kommune an der SMG an den Landkreis abgetreten. Das Seegebiet ist damit die erste Kommune in Mansfeld-Südharz, die den Weg für eine neu aufgestellte Standortmarketinggesellschaft freigemacht hat. Die Pläne von Landrat André Schröder (CDU) sehen vor, dass künftig nicht mehr die Kommunen Gesellschafter der SMG sein sollen - bisher waren das sechs der elf Städte und Gemeinden in Mansfeld-Südharz, sondern nur noch der Landkreis und die Sparkasse.

Der Kreis kauft den Kommunnen deshalb die Anteile von jeweils 5.000 Euro ab, diese müssen zudem künftig keine Zuschüsse mehr zahlen. Finanziert werden soll die SMG fortan über die Kreisumlage. In Zukunft soll die Standortmarketinggesellschaft somit einheitlich in der Hand des Kreises sein, die Kommunen werden über die so genannte „Lenkungsgruppe Strukturwandel“ in die Arbeit eingebunden.

Weitere Kommunen beraten über die Abtretung ihre Anteile

Jürgen Ludwig (parteilos), Bürgermeister im Seegebiet, begrüßte das einstimmige Votum des Gemeinderats. „Es ist richtig, dass die SMG in die Hand des Landkreises kommt“, sagte Ludwig der MZ. Landrat Schröder sei bei der Sitzung persönlich vor Ort gewesen und habe die Pläne ausführlich dargelegt. In den kommenden Wochen und Monaten sollen auch die übrigen Kommunen ihre SMG-Anteile an den Kreis abtreten.

Und das soll schon bald passieren, jedenfalls in der Einheitsgemeinde Südharz. Dort steht ein ähnlich lautender Beschluss bereits in der nächsten Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung. Sie findet voraussichtlich am kommenden Mittwoch, 15. Dezember, 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Uftrungen, Heerstall 2a öffentlich statt - sofern die Corona-Pandemie nicht doch noch eine kurzfristige Absage erfordern sollte.

Standortmarketinggesellschaft zur wirtschaftlichen Stärkung von Mansfeld-Südharz

Die Standortmarketinggesellschaft hatte im Februar 2012 ihre Arbeit aufgenommen. Gesellschafter waren damals der Landkreis, die Einheitsgemeinde Seegebiet sowie die Städte Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt und Allstedt. Ziel war es, die wirtschaftliche Struktur des Landkreises zu verbessern und weiter zu entwickeln. Doch schon nach wenigen Jahren kehrte die Stadt Allstedt der Gesellschaft wieder den Rücken. Auch Hettstedt verabschiedete sich.

Erst 2017 trat die Einheitsgemeinde Südharz in die Gesellschaft ein. Und tatsächlich gab es tatkräftige Unterstützung für die Gemeinde - vor allem, um in touristischer Hinsicht Neues anzuschieben. So wurde beispielsweise, quasi Hand in Hand, eine Studie in Auftrag gegeben, um eine Perspektive für das Stolberger Freizeitbad Thyragrotte zu finden oder um eine Tourismusstudie für die Fachwerkstadt erstellen zu lassen. Hiervon würde schließlich der gesamte Landkreis profitieren.

Der aktuelle Zeitplan für die SMG sieht vor, bis Mitte Mai die geplanten Änderungen so weit voranzubringen, dass alle Anteilskäufe und Abtretungsverträge notariell beurkundet vorliegen.