Bauarbeiten in der Bogenstraße in Kelbra.

Kelbra/MZ - In der Bogenstraße in Kelbra gehen die Bauarbeiten weiter. Derzeit werden Versorgungsleitungen in die Erde gebracht. Zwischendurch haben die Arbeiten mehrere Wochen geruht.

Die Bauarbeiten sind ein gemeinsames Vorhaben von Wasserverband und der Stadt Kelbra. Zu Verzögerungen bei den Arbeiten ist es unter anderem wegen Personalproblemen bei der Baufirma gekommen.