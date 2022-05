Nach Pleite der Baufirma ist völlig unklar, wie es an der Baustelle in Kelbra weitergeht - Stadt sucht nach Lösung

Seit Januar ist die Bogenstraße in Kelbra eine Baustelle.

Kelbra/MZ - Für die Anwohner ist es ein unmöglicher Zustand: Nach einem kurzem Intermezzo, als vergangene Woche zwei, drei Tage lang gebaut wurde, ruhen erneut die Arbeiten in der Kelbraer Bogenstraße. Und nun möglicherweise noch länger als bisher: Denn die Baufirma Hennig Bau aus Urbach im Kreis Nordhausen, die dort im Auftrag des Wasserverbandes und der Stadt Kelbra tätig war, hat Ende vergangener Woche Insolvenz beim Amtsgericht in Mühlhausen angemeldet. Insgesamt 70 Mitarbeiter sind von der Pleite des Bauunternehmens betroffen. Dazu kommen eine ganze Reihe auch kommunale Bauherrn, für die Henning in der Region tätig war und die nun nicht wissen, wie es mir ihren Bauvorhaben weitergeht.