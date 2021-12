MZ sucht selbstgeschriebene Gedichte zu Weihnachten

Sangerhausen/MZ - „Lieber, guter Weihnachtsmann,...“ So beginnt eines der bekanntesten Weihnachtsgedichte im deutschsprachigen Raum. Viele Kinder verbinden es mit Heiligabend. Wissen Sie noch, wie es danach weitergeht? Vermutlich, denn Gedichte brennen sich ein ins Gedächtnis und sind gerade zur Weihnachtszeit Bestandteil der hiesigen Kultur.

Aus diesem Grund soll es in der Heiligabendausgabe der MZ in diesem Jahr besonders poetisch zugehen. Wir suchen kleine Weihnachtsgedichte von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, die zwischen vier und acht Zeilen lang sind.

Schicken Sie uns diese bis zum 19. Dezember an die Mailadresse redaktion.sangerhausen@mz.de oder postalisch an die MZ-Redaktion in der Grauengasse 1c in 06 526 Sangerhausen. Bitte versehen Sie die Nachricht mit einem Kontakt von Ihnen. Es sei darauf hingewiesen, dass wir nicht alle Gedichte abdrucken werden können. Wir würden uns über Ihre Teilnahme freuen.