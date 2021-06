Monique Mosig tritt am 6. Juni für die FBM an

Aschersleben - Die Freien Bürger Mitteldeutschlands (FBM) gehen im Wahlkreis 18 (Aschersleben, Seeland, Falkenstein/Harz) mit der Sanderslebenerin Monique Mosig in den Landtagswahlkampf. Die 48-Jährige arbeitet als Erzieherin, ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Politisch engagiert sich bereits im Ortschaftsrat von Sandersleben und dem Stadtrat von Arnstein. Ehrenamtlich ist sie zudem etwa im Gemeindekirchenrat aktiv und setzt sich seit vielen Jahren für die Bibliothek in Sandersleben ein, für die sie sogar einen Verein gegründet hat.

Nun will Mosig als Direktkandidatin in den Landtag - auch, um die Kommunikation dort mit der Kommunalebene zu verbessern.

Radwegenetz verbessern

„Ich kann gut mit Leuten ins Gespräch kommen und erfahre, wo der Schuh drückt“, sagt Mosig. Im Landtag will sie sich vor allem für gleiche Bildungschancen für alle unabhängig von der sozialen Herkunft und für die Stärkung des ländlichen Raums einsetzen. Was zu ihrem bisherigen politischen Engagement passt - denn Auslöser hierfür war der Kampf für die Schule in Sandersleben, die 2013 geschlossen werden sollte. In Ortschaftsrat und Stadtrat will sie im Falle einer Wahl bleiben. „Nur so erfährt man, wo die Probleme und Nöte der Bürger liegen“, so Mosig.

In Aschersleben und dem Seeland will sie sich auch speziell für Projekte einsetzen: „Das Radwegenetz muss sich verbessern, die Radwege müssen besser befahrbar sein und die Orte miteinander verbunden“, sagt sie. Außerdem will sie sich dafür einsetzen, dass der Tourismus am Concordiasee endlich Schwung bekommt.

Die Freien Bürger Mitteldeutschlands haben sich außerdem zum Ziel gesetzt, für eine auskömmliche Finanzausstattung der sachsen-anhaltischen Kommunen zu kämpfen. Auch für die Stärkung der Bürgerrechte durch Einrichtung von regelmäßigen Bürgerversammlungen mit institutionellem Charakter sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene, will sich die kleine Partei einsetzen. (mz)