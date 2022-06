Mit einem Flutlichtspiel ins Sportjahr: Gonnataler gastieren in Bennstedt

Michael Raev (weiß) und Gonnatal spielen in Bennstedt.

Pölsfeld/MZ - 88 Minuten waren im Punktspiel der Fußball-Landesklasse Staffel 8 zwischen Kickers Gonnatal und der SG Eisdorf gespielt, da traf Marcus Paper an jenem 16. Oktober vergangenen Jahres zum Endstand von 2:0. In den zwei darauffolgenden Partien in Sennewitz (0:2) und bei der SG Einheit Halle (0:1) trafen die Kickers alles, nur nicht das Tor.