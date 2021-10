Minus von 920.900 Euro im Haushalt der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein

Quenstedt/MZ - 920.900 Euro im Minus beträgt die aktuelle Berechnung des Haushalts der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein für das kommende Jahr, teilt Kämmerin Annett Thomas mit. Aktuell befindet sich die Verwaltung in den letzten Zügen der Ausarbeitung und stellt derzeit in den Ausschüssen einen ersten Entwurf des Zahlenwerks vor. Im Stadtrat im Dezember soll der Haushalt dann beschlossen werden. Bis dahin werden sich die Zahlen aber noch ändern, sagt Thomas. So gibt es zum Beispiel noch keine konkreten Angaben, wie hoch die allgemeinen Finanzzuweisungen vom Land im kommenden Jahr sein werden. Im Haushaltsentwurf habe man daher mit den Werten aus dem Vorjahr geplant.

Um das Loch in der Stadtkasse aber so gering wie möglich zu halten, musste an vielen Stellen gekürzt werden. Zum Beispiel im Bereich der Feuerwehr: Für die Unterhaltung der Fahrzeuge sollten rund 6.000 Euro mehr eingeplant werden. Das Geld war für die Rostbeseitigung für das Fahrzeug in Sandersleben gedacht. „Das Geld ist nicht da. Wir müssen also gucken, wie weit wir kommen“, sagt Thomas. An anderen Stellen fällt das Kürzen deutlich schwerer, geht es zum Beispiel um die Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Einrichtungen. „Wenn wir wissen, die Stromrechnung kommt, müssen wir die bezahlen“, sagte Thomas dazu.

Trotz klammer Kassen wird in Arnstein investiert

Investiert werden soll im kommenden Jahr trotz aller Defizite dennoch. So steht die Erneuerung und Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik mit 40.000 Euro im Plan, für die Sanierung des Feuerlöschteichs in Bräunrode sind 20.000 Euro eingeplant, 80.000 Euro für einen Gehweg in Arnstedt und 70.000 Euro für die Anschaffung eines neuen Multicars für die Gemeindearbeiter. Besonders zu Buche schlagen auch die Investitionen in den Grundschulen.

Für die Fortsetzung des Digitalpakets und in dem Zusammenhang die Elektroinstallationen in den Einrichtungen werden 124.000 Euro benötigt. Rund 250.000 Euro sind für die energetische Sanierung der Sporthalle in Sandersleben und den Umbau der Mehrzweckhalle in der Schlossstraße veranschlagt. 166.000 Euro davon fließen allerdings über Fördermittel in die Arbeiten. All die Investitionspläne sind derzeit noch Vorschläge aus der Verwaltung und sollen in den Ausschüssen und dem Stadtrat weiter diskutiert werden.