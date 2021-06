Michael Peckruhn wird der neue Verbandsgemeindebürgermeister in der Goldenen Aue

Kelbra - Michael Peckruhn (parteilos) hat die Stichwahl zum Bürgermeister in der Verbandsgemeinde Goldene Aue gewonnen. Das Rennen um die Nachfolge von Ernst Hofmann (parteilos) ging am Ende doch deutlich aus. Peckruhn holte 61,3 Prozent der Stimmen und sein Konkurrent David Breitenbach (CDU) kam nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 38,7 Prozent. Der Wunsch aller Beteiligten, dass die Wahlbeteiligung hoch sein würde, ist halbwegs in Erfüllung gegangen. Laut der stellvertretenden Wahlleiterin Nancy Kindler lag sie bei 47,51 Prozent. Im Vergleich zu allen anderen Kommunen des Landkreises, wo am Sonntag der Landrat gewählt wurde, ein absoluter Spitzenwert.

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr machte sich in der Goldenen Aue - zumindest im Rathaus Kelbra - dann so etwas wie Entspannung breit. Zumindest beim Wahlsieger. Michael Peckruhn machte aus seiner Freude über den doch deutlichen Sieg im Gespräch mit der Mitteldeutschen Zeitung kein Geheimnis. „Ich bin heute Abend sehr glücklich und hätte nicht gedacht, dass mein Vorsprung so deutlich ausfallen würde.“ Er werde an diesem Abend zunächst noch im Rathaus ausharren und später mit seinen Helfern und Unterstützern in Brücken noch ein Bierchen trinken, so der künftige Verbandsbürgermeister der Goldenen Aue.

David Breitenbach unterliegt Michael Peckruhn in der Stichwahl

Diesen Titel hätte auch David Breitenbach gern gehabt. Aber er erwies sich am Sonntagabend auch als fairer Verlierer. „Ich habe Herrn Peckruhn schon gratuliert“, so Breitenbach, der es natürlich lieber gesehen hätte, mit den meisten Stimmen aus der Stichwahl hervorzugehen. „Ich hoffe, dass es nun in den nächsten sieben Jahren in der Goldenen Aue viele Sieger geben wird.“

Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte es noch vier Bewerber um den Bürgermeisterstuhl gegeben. Neben Peckruhn, der damals auf 35,49 Prozent der Stimmen kam, und Breitenbach (28,25 Prozent) waren noch die Ederslebenerin Claudia Renner (22,23 Prozent) und der Tilledaer Frank Meyer (14,03) im Rennen. Michael Peckruhn ist seit vielen Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister in Brücken beziehungsweise Brücken-Hackpfüffel und Vorsitzender des Verbandsgemeinderates. (mz)