Michael Peckruhn und David Breitenbach gehen in die Stichwahl

Kelbra - Es dauerte, bis das Ergebnis in der Verbandsgemeinde „Goldene Aue“ feststand. Erst gegen null Uhr am Montagmorgen waren die Stimmen der Verbandsbürgermeisterwahl in allen fünf Mitgliedsorten ausgezählt. Wie bei der Wahl zum Landrat in Mansfeld-Südharz gibt es hier eine Stichwahl. Und zwar zwischen Michael Peckruhn, der als Einzelbewerber angetreten war, und David Breitenbach (CDU).

Peckruhn holte nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 35,49 Prozent der Stimmen, Breitenbach 28,25. Danach folgten Claudia Renner mit 22,23 und Frank Meyer (FDP) mit 14,03. Die Wahlbeteiligung an der Wahl zum Verbandsbürgermeister lag bei 62,64 Prozent. Die Stichwahl findet am 20. Juni statt. Der bisherige Amtsinhaber Ernst Hofmann (parteilos) war nicht wieder angetreten.

Offenes Rennen um den Chefposten in der Goldenen Aue?

Peckruhn sagte der MZ: „Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis.“ Die Bürger hätten seine Arbeit honoriert. Der 56-jährige Unternehmer ist seit 27 Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister von Brücken-Hackpfüffel und seit langem auch Ratsvorsitzender im Verbandsgemeinderat der „Goldenen Aue“. Peckruhn kündigte an, er werde sich nicht ausruhen, sondern noch ein „bisschen Wahlkampf“ bis zur Stichwahl am 20. Juni machen. Was er genau plant, dazu wollte er sich nicht näher äußern.

Auch David Breitenbach will weiter kämpfen. Das kündigte der 32-Jährige gegenüber der MZ. „Ich bin sehr stolz auf das erreichte Ergebnis und freue mich, dass mir die Wähler ihr Vertrauen gegeben haben. Bis zur Stichwahl sind es noch knapp zwei Wochen.“ Er wolle nun weiter viele Gespräche führen, um die Bürger in den einzelnen Orten für sich zu gewinnen und für seine Idee der Amtsführung zu begeistern. Er habe dazu schon eine ganze Reihe Termine gemacht. Er glaube, dass Peckruhns Vorsprung aufzuholen sei. Breitenbach: „Die Stichwahl ist eine komplett neue Wahl.“ Das Rennen sei seiner Meinung nach deshalb völlig offen.(mz)