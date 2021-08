Mehrere Wohnhäuser im Mansfelder Land stehen zur Versteigerung

Eisleben/MZ - Mehrere Immobilien im Mansfelder Land stehen bei der nächsten Auktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG am 27. August, ab 11 Uhr, im nH-Hotel Leipzig, Fuggerstraße 2, zur Versteigerung. So ist in Eisleben ein leerstehendes Wohn- und Geschäftshaus am Jüdenhof 1 im Angebot. Laut Katalog beträgt das Mindestgebot 49.000 Euro. Das vor 1900 errichtete Haus sei umfassend sanierungsbedürftig. Ungewöhnlich: Die überbaute Toreinfahrt führt auf den Hof des Nachbargebäudes Markt 51.

In Klostermansfeld steht ein vermietetes Dreifamilienhaus in der Siebigeröder Straße zur Versteigerung. Das Gebäude, Baujahr um 1900, befindet sich auf einem rund 1.000 Quadratmeter großen Grundstück. Seit Anfang der 1990er Jahre haben verschiedene Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen stattgefunden. Es besteht aber weiterer Sanierungsbedarf. Das Mindestgebot liegt bei 59.000 Euro.

Ein- und Zweifamilienhäuser bei der Versteigerung

Außerdem kann ein vermietetes Einfamilienhaus auf einem rund 400 Quadratmeter großen Grundstück in der Klostermansfelder Grabenstraße ersteigert werden. Das um 1920 erbaute Haus ist zum Teil saniert und modernisiert worden. Es sei aber weiter umfassend sanierungsbedürftig, so die Angaben im Auktionskatalog. 39.000 Euro beträgt hier das Mindestgebot.

Des Weiteren sind drei Immobilien in Mansfeld im Angebot. Für ein Zweifamilienhaus, in dem eine Wohnung vermietet ist, am Lutherplatz müssen mindestens 50.000 Euro geboten werden. Das Grundstück ist rund 1.500 Quadratmeter groß. Das vor 1900 erbaute Wohnhaus mit Nebengelassen sei insgesamt in einem gepflegten Zustand mit weiterem Sanierungsbedarf. Im Garten gibt es auch einen massiven Pool. Rückseitig angrenzend befindet sich in der Mühlgasse ein leerstehendes Zweifamilienhaus, für das mindestens 9.500 Euro aufgerufen werden. Das Gebäude auf einem rund 1.600 Quadratmeter großen Grundstück ist stark sanierungsbedürftig. Ein vermietetes Wohnhaus mit Nebengebäude in der Spangenberggasse kann für mindestens 39.000 Euro ersteigert werden. Das Haus, Baujahr um 1890, ist nach 1990 teilsaniert worden. Auf dem 560 Quadratmeter großen Grundstück gibt es einen Garten mit Gewächshaus.