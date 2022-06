Mansfelder Schützen stehen für Umzug bereit

Mansfeld/MZ - Vor räumlichen Veränderungen steht die „Großkaliberschützengesellschaft Mansfeld von 1386“. Die Vereinsmitglieder verlassen wegen Bauarbeiten ihr angestammtes Domizil in der Sangerhäuser Straße. Ihr neuer Treffpunkt wird in der alten Schule in Leimbach sein, wo bereits der Karnevalsverein der Stadt seinen Vereinssitz hat. „Wir ziehen auf der anderen Seite des Gebäudes ein“, sagt Ulrich Meyer, 2. Vorsitzender des Vereins.

