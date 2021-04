Mansfeld-Südharz: Schnelles Internet u.a. in Arnstein, Sangerhausen, Hettstedt, Allstedt und Eisleben

Gute Nachricht für Internetnutzer: In vielen Orten in MSH sind endlich die Zeiten vorbei, in denen sich Webseiten nur schleppend aufbauten und Downloads quälend langsam waren. Nach Angaben der Kreisverwaltung konnten die Bauarbeiten beim geförderten Breitbandausbau in acht Kommunen in MSH erfolgreich abgeschlossen werden. „Die Netze werden nunmehr von der Telekom, dem Vertragspartner des Landkreises, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen zur Nutzung freigeschaltet“, sagte Kreissprecher Uwe Gajowski.

Das schnelle Internet stehe in den Städten Arnstein, Sangerhausen, Hettstedt, Allstedt, Lutherstadt Eisleben, der Verbandsgemeinde Goldene Aue, der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land und der Gemeinde Südharz zur Verfügung. Mit der Freischaltung erhielten mehr als zwei Drittel aller Einwohner des Landkreises Zugang zu schnellem Internet.

Mansfeld-Südharz: Viele Gemeinden an schnelles Internet angeschlossen

Die DSL-Netze in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra, der Stadt Mansfeld und der Stadt Gerbstedt sollen in den nächsten Wochen fertiggestellt und übergeben werden.

Eine symbolische Inbetriebnahme der Breitbandnetze soll am Montag, 26. Oktober, in der Kreisverwaltung in Sangerhausen stattfinden. Nach jahrelanger Planungs- und Realisierungsphase sei der Abschluss der Arbeiten ein Meilenstein für die Kommunen und den Landkreis. Privatkunden könnten die Datenautobahn nunmehr mit mindestens 50 Mbit/s nutzen, Firmen und Gewerbetreibenden stünden mindestens 100 Mbit/s zur Verfügung.

Reibungslos war das Ausbauprojekt nicht verlaufen. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Verzögerungen gegeben. Als Gründe nannte der Landkreis unter anderem unzureichende Kapazitäten im Tiefbau, Lieferschwierigkeiten beim Material, Verzögerungen bei Genehmigungen, aber auch viele kleine Störungen im Bauablauf. (mz/fs )