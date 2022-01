Lkw fährt bei Polleben in Leitplanke: Feuerwehren im Großeinsatz

Polleben/MZ - Die Beseitigung von ausgelaufenem Dieselkraftstoff führte am Samstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen auf der B 180. Nach Angaben der Polizei war in der Nacht zum Samstag ein Lkw am Abzweig Polleben/Gerbstedter Chaussee in die Leitplanke gefahren. Der Tank des Fahrzeuges wurde dabei beschädigt. Der Lkw-Fahrer fuhr bis zum Gewerbegebiet bei Siersleben weiter und verständigte danach die Polizei. Ein Drogenschnelltest des 39-Jährigen fiel positiv aus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Die Ölwehr und freiwillige Feuerwehren der Umgebung rückten mit elf Fahrzeugen und 40 Kameraden aus. Sie mussten bis zum Samstagvormittag mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff auf der Fahrbahn beseitigen. Die B 180 zwischen Oberhütte und Polleben war in dieser Zeit gesperrt.