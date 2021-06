Kommunalaufsicht genehmigt den Haushalt von Edersleben

Edersleben - Die Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Edersleben ist von der Kommunalaufsicht des Landkreises genehmigt worden und der Gemeinderat hat das in der Sitzung am Donnerstag per Ratsbeschluss akzeptiert. Auch wenn damit etwa der Rahmen für den Liquiditätskredit um fast 220.000 Euro gekürzt wurde - er beträgt jetzt 1.516.676 Euro - und das Geld irgendwo am Ende fehlen wird, wenn in der Gemeinde, die zur Verbandsgemeinde Goldene Aue gehört, investiert werden soll. Die Kürzung des Liquiditätskreditrahmens bedeutet für die Gemeinde Edersleben nämlich einen voraussichtlich negativen Bestand an liquiden Mitteln, der in dieser Höhe nicht über einen Kassenkredit abgefedert werden kann.

Alternativen gab es für den Gemeinderat nicht wirklich. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht ist zudem mit Auflagen verbunden. Nun ist es an der Gemeinde und maßgeblich auch an den Räten, noch intensiver nach Töpfen Ausschau zu halten, aus denen man für die unterschiedlichen Maßnahmen, die in diesem Jahr in Angriff genommen werden sollen, Gelder schöpfen kann. Es geht dabei unter anderem um Liquiditätshilfen, die man beantragen kann, und mögliche Bedarfszuweisungen. (mz)