Justiz entscheidet über Gerbstedter Wahl

Ex-Bürgermeister Bernd Hartwig will sich jetzt ins Gerbstedter Rathaus klagen.

Gerbstedt - - Der ehemalige Gerbstedter Bürgermeister und zuletzt unterlegene Kandidat Bernd Hartwig (parteilos) hat gegen die Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde im April Klage eingereicht. Das teilte die Stadtverwaltung in Gerbstedt mit. Demnach richte sich die Klage sowohl gegen die Hauptwahl vom 11. April als auch gegen die Stichwahl vom 25. April. Der Vorgang sei laut Stadt derzeit in Bearbeitung. Bei der Wahl war Ulf Döring (CDU) als neuer Gerbstedter Bürgermeister hervorgegangen. Er ist seit Mitte Mai im Amt.