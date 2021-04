Investoren auf der Suche nach Flächen für Photovoltaikanlagen

Eine Debatte über Solaranlagen auf dem Feld und in Gewerbegebieten wird in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra geführt - nicht ohne Kritik.

Helbra

Mit der Energiewende steigen die Anfragen von Investoren, die Photovoltaikanlagen in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra errichten möchten. „Wir bekommen vermehrt Anfragen“, sagt Bauamtsleiter Meinolf Thorak. Angesichts des Interesses und wegen der besseren Übersicht hatte die Verwaltung vorgeschlagen, ein Kataster mit zur Verfügung stehenden Flächen in den acht Mitgliedskommunen erarbeiten zu lassen. Bürgermeister Norbert Born (SPD) zog die Idee nach einer Diskussion im Gemeinderat jedoch wieder zurück.

Kritik in Helbra an Flächennutzung

Klostermansfelds Bürgermeister Frank Ochsner hatte die Frage gestellt, ob Gemeinden überhaupt noch bereit seien, Flächen bereitzustellen. Und Ratsmitglied Walter Kampa aus Helbra meinte beispielsweise, dass „sich jede Gemeinde erst einmal selbst positionieren“ sollte. In der Vergangenheit war kritisiert worden, dass neue Photovoltaikanlagen auf wertvollem Acker oder in Gewerbegebieten entstanden sind. „Aus meiner Sicht ist das auch nicht die beste Lösung“, meint Bauamtsleiter Thorak. Alte Schachtflächen hält er dagegen eher für geeignet. Die Entscheidung über neue Photovoltaikanlagen treffe aber letztlich jede Mitgliedsgemeinde für sich.

So geschehen erst kürzlich in Helbra: Das Unternehmen „Sunovis GmbH“ aus Singen (Baden-Württemberg) wollte einen Solarpark in der Gemarkung Helbra auf einer 6,9 Hektar großen Fläche, die an den östlichen Rand der Gemeinde Benndorf grenzt, errichten. Der Solarpark hätte rund 4.700 Haushalte mit Strom versorgen können und hätte eine Pachtlaufzeit von insgesamt 30 Jahren gehabt. Kritikpunkt im Gemeinderat war, dass vor allem Ackerland genutzt worden wäre. Mittlerweile herrscht in der Kommune nach den Worten des Bürgermeisters Alfred Böttge (SPD) auch der Tenor vor, grundsätzlich keine Gewerbeflächen mehr mit Photovoltaikanlagen zu belegen.

Investoren auf der Suche nach Flächen für Photovoltaikanlagen

Die Gemeinde ist Beweis für das Interesse von Investoren, die Flächen für Photovoltaikanlagen suchen. Nur kurz nach der Absage an das Unternehmen aus Baden-Württemberg beschäftigten sich die Ratsmitglieder in Helbra jetzt erneut mit dem Antrag eines weiteren Investors. Die Solar Provider Group (SPG) aus Teutschenthal (Saalekreis) hat sich mit dem Projektvorschlag „AgriVoltaik-Park Helbra“ an die Verwaltung der Verbandsgemeinde gewandt. Zwischen der L 160 und dem Wilden Graben soll auf einer 90 Hektar großen Fläche eine Photovoltaikanlage entstehen, die Raum für Landwirtschaft und Natur lässt. Streuobstbäume und Büsche sollen gepflanzt werden und Wildblumen gedeihen. Geplant ist auch, Rad- und Wanderwege in dem Bereich zu sanieren.

Wie die Diskussion über diese Pläne ausgeht, ist offen. Böttge zufolge soll zur nächsten Ratssitzung, die voraussichtlich am 15. Juni stattfindet, darüber entschieden werden. Sollte eine Mehrheit dem Vorhaben zustimmen, spricht sich Böttge für eine erneute Anhörung des Investors aus Baden-Württemberg aus, der seine Anlage an der Gemarkung zu Benndorf errichten wollte: „Wir sollten eine Gleichbehandlung der Interessenten gewährleisten und das Konzept noch einmal prüfen“, findet er. Nach seinen Worten hatte der Investor nach der abschlägigen Antwort angekündigt, in etwa einem Jahr noch einmal vorstellig zu werden. Böttge geht davon aus, dass das Interesse an Flächen für Solaranlagen anhalten und das Thema die Kommune weiterhin beschäftigen wird. Von irgendwoher müsse der Strom nach dem Atom-und Kohleausstieg ja kommen. (mz/Daniela Kainz)