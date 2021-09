Infoveranstaltung rund um die Energiewende

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Der Bürgerdialog Stromnetz lädt zu einer virtuellen Bürgerinformationsveranstaltung für Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern am 29. September, um 18 Uhr, ein. Die Veranstaltung findet aufgrund der aktuellen Situation online statt. Die Energiewende müsse unter Einbindung und Beteiligung der Bevölkerung umgesetzt werden, heißt es in einer Einladung.

„Die Bürgerinformationsveranstaltung stellt den Ausbau erneuerbarer Energien und der damit einhergehenden Wertschöpfung in der Region in den Fokus“, heißt es weiter. Im Konkreten solle aufgezeigt werden, „wie die Beteiligung der Bevölkerung am Ertrag Erneuerbarer-Energien-Anlagen heute bereits umgesetzt wird und wie es in der Region genutzt werden kann“. Daneben solle auch die Bedeutung der Region als Energiewende-Region Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Das Ziel sei auch, aufzuzeigen, wie Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunen, sich an der Energiewende beteiligen könnten.

Der Bürgerdialog Stromnetz ist eine seit 2015 vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Initiative, um das Wissen in der Bevölkerung über die Energiewende zu vertiefen. Man organisiere „jährlich hunderte Dialogveranstaltungen für alle Beteiligten des Stromnetzausbaus in Deutschland“, heißt es vonseiten der Initiative.

›› Anmeldungen unter: sachsenanhalt@buergerdialog-stromnetz.de. Infos unter: www.buergerdialog-stromnetz.de