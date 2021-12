Impftermine in Mansfeld-Südharz maximal fünf Tage im Voraus buchbar

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Wie angekündigt hat der Landkreis am Montag auf seiner Homepage eine Plattform freigeschaltet, über die man Impftermine für die drei Impfstationen in Sangerhausen, Eisleben und Hettstedt buchen kann. Man wählt zunächst den Ort und ein Datum. Rechts erscheinen dann Zeilen mit den möglichen Uhrzeiten im Fünf-Minuten-Takt. Zeiten, die hellorangefarben unterlegt sind, kann man anklicken und seine persönlichen Daten eingeben, um die Buchung festzumachen. Bereits am Nachmittag waren aber sämtliche Termine für diese Woche hellgelb und damit ausgebucht.

Vorerst werden auf der Plattform nur Termine für die jeweils kommenden fünf Arbeitstage freigeschaltet. „Die drei mobilen Impfteams sind an den drei festen Standorten im Einsatz, zum Teil fahren sie aber auch noch in Einrichtungen“, sagte Kreis-Pressesprecherin Michaela Heilek auf MZ-Anfrage. Sobald diese Einsätze nicht mehr nötig sind und man den Personaleinsatz für die Impfstationen besser planen kann, soll auch die Terminbuchung über einen größeren Zeitraum im Voraus möglich sein. Neue Daten werden täglich freigeschaltet, so dass ab dem heutigen Dienstag Termine für den kommenden Montag gebucht werden können.

Geimpft wird mit den Stoffen von Moderna und Johnson & Johnson. Comirnaty von Biontech bekommen zurzeit nur die unter 30-Jährigen.