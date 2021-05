Im Südharz tobt ein erbitterter Streit um den Gipsabbau

Rottleberode - Die Buche steht so massiv wie ein Türsteher am Rand des Waldpfades. 120Jahre ist der Baum sicher alt. Zu seinen Füßen wachsen Bärlauchbüschel. Ihr würziger Geruch mischt sich mit einer süßlichen Waldmeisternote. Hier im Hasenwinkel, einem kleinen Waldstück im Südharzer Raum, leben Uhus und Rehe, Kleiber und Dachse. Hier kann man Füchse hinter Bäume huschen und Fledermäuse sich in Höhlen verkriechen sehen. Es ist ein Stück unberührte Natur. „Und solche Natur ist derzeit massiv bedroht“, sagt Ursula Schäfer.

Die Biologin, die bei der Naturschutzorganisation BUND arbeitet, ist Expertin für Landschaften wie den Hasenwinkel. Der gehört zur sogenannten Südharzer Gipskarstlandschaft, die sich südlich des Harzes von Niedersachsen über Thüringen nach Sachsen-Anhalt erstreckt. Es ist ein in Europa einmaliger Lebensraum. Gebildet hat er sich aufgrund des Untergrunds. Der besteht in weiten Teilen aus Gips und dem chemisch ähnlichen Anhydrit. Das Gestein hat eine hohe Wasserlöslichkeit. Regen und eindringendes Grundwasser sorgen für beständige Erosionsprozesse. So entstehen typische Karsterscheinungen wie Erdfälle und Höhlen, Trichter und Sumpflöcher. „Darin hat sich seit der Eiszeit eine eigene Tier- und Pflanzenwelt entwickelt“, sagt Ursula Schäfer.

Doch der Südharz ist nicht nur ein Lebensraum, sondern seit Jahrhunderten schon ein Rohstofflieferant. Besonders der Gips ist begehrt, der hier an der Oberfläche zu Tage tritt und damit preiswert abbaubar ist. Derzeit wird das Gestein immer knapper und der Kampf darum heftiger. Schuld daran ist der politisch beschlossene Ausstieg aus der Kohleverstromung. Denn der hat einen weitreichenden Nebeneffekt. Bei der Entschwefelung der Rauchgase fiel bisher sogenannter REA-Gips ab. Der konnte den Naturgips ersetzen. Durch das Ende der Kraftwerke gibt es künftig aber immer weniger REA-Gips. Von den zehn Millionen Tonnen, die Deutschland pro Jahr an Gips verbraucht, fehlen sechs Millionen. Die müssen nun ersetzt werden.

Vorher-Nachher: Der aktive Steinbruch am Alten Stolberg gleicht einer Steinwüste (linkes Bild). Die Krebsbachwand sah auch einmal so aus, wurde jedoch rekultiviert. (Foto: Andreas Stedtler)

Die Kohlekommission, in die auch der BUND ein Mitglied entsandte, empfahl deswegen, die Lücke mit Naturgips zu füllen. Im thüringischen und niedersächsischen Südharz, wo jährlich zwei Millionen Tonnen Gips gewonnen werden, sind deswegen aktuell zahlreiche neue Abbauvorhaben in Planung. Und auch für Sachsen-Anhalt gibt es Überlegungen. „Die Landschaft wird damit nachhaltig zerstört“, meint Ursula Schäfer.

Streit um den Gips aus dem Südharz: Bedarf folgt Bedürfnis

Etwa zehn Kilometer Luftlinie vom Hasenwinkel entfernt sitzt André Materlik einige Tage später in einem Geländewagen und fährt durch eine Mondlandschaft. Es ist staubig, überall liegen Gips- und Anhydritbrocken. Das Weiß der Umgebung reflektiert die Sonne so stark, dass man die Augen zukneifen muss. Materlik, 50 Jahre alt, ist Vertreter eines Unternehmens, das Umweltschützer wie Ursula Schäfer als Landschaftszerstörer bezeichnen würden. Er leitet das Gipswerk Rottleberode (Kreis Mansfeld-Südharz) und den daneben gelegenen Tagebau Alter Stolberg. Seit 1919 wird hier Gips gewonnen, derzeit auf etwa 80 Hektar Fläche. Seit den 90er Jahren gehören Werk und Tagebau zum Rohstoffkonzern Knauf. Die Firma aus dem bayerischen Iphofen gehört mit Remondis und Saint-Gobain zu den größten Abbau-Unternehmen im Südharz.

„So ein Tagebau ist nicht schön“, sagt André Materlik. Er mache Dreck, Lärm und sei ein Eingriff in die Natur – da müsse man nicht drumherum reden. „Aber der Abbau ist gewollt.“ Gipsprodukte seien wegen ihrer Leichtigkeit und der guten Brandschutzeigenschaften beliebt, die Nachfrage steige. „Heute leben vier Personen auf 150 Quadratmetern und nicht wie noch in den 50er Jahren auf 60 Quadratmetern“, sagt Materlik. Der Bedarf folge einem gesellschaftlichen Bedürfnis. Es sei eine Folge des Kohleausstiegs, wenn jetzt mehr Naturgips abgebaut wird. „Dass der Kompromiss, der da gefunden wurde, nicht allen passt, verstehe ich – trotzdem müssen wir jetzt damit umgehen.“

Rekultivierte Krebsbachwand im Tagebau Alter Stolberg Südharz (Foto: Andreas Stedtler)

Die Gesellschaft will den Abbau im Südharz – damit gibt sich Kathrin Rembe nicht zufrieden. Die Architektin steht mit Ursula Schäfer an der Dorfkirche im thüringischen Niedersachswerfen und schaut gen Südwesten. Dort erhebt sich der Kohnstein – die wohl eindrücklichste Folge der Gipsindustrie im Südharz. „Einst war der Berg von dichtem Wald bedeckt“, sagt Kathrin Rembe, die im nahe gelegenen Nordhausen lebt. Jetzt ist eine Flanke des Kohnsteins komplett weiß. Über Jahrzehnte wurde Anhydrit Schicht für Schicht abgesprengt, der Wald dafür wegrasiert und das Erdreich abtragen.

„Man fragt ganz oft nach dem Bedarf der Industrie“, sagt Kathrin Rembe. „Dabei wäre es wichtiger, nach dem Bedarf der Menschen vor Ort zu fragen.“ Die Qualität des ländlichen Raums sei die Umwelt, die jedoch nach und nach durch einige Konzerne zerstört werde. Das touristische Potenzial, das die Region habe, leide zudem. „Die Eingriffe, die hier vorgenommen werden, haben die Grenze des Ertragbaren erreicht“, sagt Rembe.

Kathrin Rembe, Architektin aus Nordhausen (Foto: Andreas Stedtler)

Was die Architektin fordert, ist ein Umdenken. Der Gipsabbau müsse reduziert werde. „Diese Verknappung würden den Innovationsdruck auf die Firmen erhöhen.“ Andere Baustoffe wie Zement oder Lehm könnten Gips ersetzen. Höhere Preise würden zudem zu einem sparsameren Einsatz führen. „Und es muss endlich mehr recycelt werden“, sagt Rembe. Andere Länder, etwa in Skandinavien, wo es kaum natürlichen Gips gibt, hätten eine viel ausgeprägtere Kreislaufwirtschaft. „In Deutschland wird das aber nicht forciert, weil wir den deutlich billigeren Naturgips haben.“ Und zudem, sagt Ursula Schäfer vom BUND, gebe es noch große REA-Gips-Depots, die nicht angetastet werden, solange der Naturgips so günstig zur Verfügung stehe.

Fragt man Werkleiter André Materlik nach diesen Depots, dann schüttelt er den Kopf. „Dass es die gibt, wird immer gesagt, aber niemand konnte mir bisher zeigen, wo sie sind.“ Der Ersatz von Gips mit anderen Stoffen sei möglich. „Aber auch die müssen ja irgendwo abgebaut werden.“ Der Eingriff in die Natur werde so nur verschoben. Und Recycling-Produkte aus Gips biete Knauf selbst an. „Allerdings fehlt uns für große Mengen der alte Gips.“ Bisher gelange nur ein Bruchteil zurück in den Kreislauf, da das Verklappen auf einer Deponie einfacher sei. In Deutschland werden etwa 100.000 Tonnen Gips pro Jahr recycelt. Eine Verfünffachung bis 2035 hält Materlik für möglich: „Aber mit Recycling die sechs Millionen Tonnen fehlenden REA-Gips ausgleichen zu wollen, ist illusorisch.“

André Materlik, Werkleiter im Gipswerk Rottleberode, Südharz (Foto: Andreas Stedtler)

Der Geländewagen stoppt in einem Teilsteinbruch des Tagebaus. Ein Kipper mit Rädern in Menschengröße kreuzt den Weg und André Materlik kommt auf den Kohnstein zu sprechen. „Umweltschützer zeigen gern diesen Bruch, weil er in ihr Bild der Gipsindustrie passt.“ Aber der Abbau dort sei zu DDR-Zeiten geschehen, als in der Tat riesige Flächen entwaldet wurden und man sich auch nicht um die Aufforstung kümmerte. „Mit modernem Gips-Tagebau hat das nichts zu tun.“

Der Alte Stolberg, Knaufs Abbaugebiet, ist auch ein DDR-Steinbruch. „Als wir den übernommen haben, war er über 100 Hektar groß.“ Durch die Rekultivierung einstiger Abbauflächen sei er bereits auf 80 Hektar zusammengeschrumpft. Und dieser Prozess soll weitergehen. „Was wir uns vorstellen, sind Mini-Steinbrüche, die die Größe eines Einkaufszentrum-Parkplatzes haben.“ Vorne werde der Gips abgebaut und hinten gleich wieder mit dem Abraum von vorne geschlossen – und dann neu bepflanzt. „Der Eingriff in die Natur wäre mit solchen Löchern so gering wie möglich“, sagt Materlik.

Mini-Tagebaue dieser Art seien überall im Südharzer Raum denkbar – auch in Sachsen-Anhalt. Hier wird derzeit noch kein Gips abgebaut, unter anderem, weil ein Biosphärenreservat vor Eingriffen schützt. „Aber wir sammeln gerade Informationen und sprechen mit der lokalen Politik“, sagt André Materlik. Für ihn könnten die kleinen Steinbrüche Arbeitsplätze schaffen, die die strukturschwache Region dringend braucht.

Alte Wand, neues Leben - Gipssteinbrüche sollen renaturisiert werden

Zum Ende der Rundfahrt durch den Tagebau steuert André Materlik noch die Krebsbachwand an. „Die wird bei Knauf immer gezeigt“, hatte Ursula Schäfer bereits angekündigt. Mit dabei ist Lars Kothe, der als Förster bei Knauf arbeitet. Unter seiner Regie finden die Rekultivierungsmaßnahmen der Firma statt. Die Krebsbachwand ist ein alter Tagebauteil. Am begrünten Boden sind noch weiße Gips-Flecken zu sehen. Darüber erhebt sich ein junger Wald – Hainbuchen, Bergahorn, Wildkirschen. „Ab 2000 wurde hier mit der Bepflanzung begonnen“, sagt Kothe und zeigt auf einen Baum, dessen Rinde abgelöst ist. „Daran hat ein Rehbock mit seinem Gehörn sein Revier markiert.“

Die Pflanzen gedeihen, die Tiere kommen zurück – für Ursula Schäfer ist das jedoch nur ein schwacher Trost. „Auch wenn dort etwas wächst, ist die einzigartige Karstlandschaft trotzdem weg.“ Denn bis es an der Krebsbachwand wieder aussieht wie im Hasenwinkel, dauere es nicht Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte – da zumindest sind sich Umweltschützer und Gips-Abbauer einig. (mz)