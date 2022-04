„Ich zünd’ meine Bude an“ - Landgericht Stendal bestätigt Urteil gegen Mann aus Großörner

Großörner/Stendal/MZ - Im dritten Prozess um eine versuchte schwere Brandstiftung in Großörner hat das Landgericht Stendal den 38-jährigen Angeklagten erneut wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen und seine fortdauernde Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Wie Gerichtssprecher Michael Steenbuck auf MZ-Anfrage mitteilte, müsse der Mann so lange in der Einrichtung bleiben, bis keine Gefahr weiterer rechtswidriger Taten mehr von ihm ausgehe. Dies werde von Amts wegen einmal jährlich überprüft, auf Antrag auch häufiger.