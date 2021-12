Höhere Steuern und Gebühren: Wie Gerbstedt seinen Haushalt retten will

Die Einheitsgemeinde Gerbstedt will die Haushaltskonsolidierung mit höheren Steuern und Gebühren vorantreiben. Warum das nötig ist und was die Stadt plant.

Gerbstedt/MZ - Die Finanzlage der Einheitsgemeinde Gerbstedt ist bereits seit langem angespannt, nun soll die Konsolidierung mit neuen Maßnahmen angegangen werden. Hintergrund ist, dass der Haushalt für das laufende Jahr nur unter Auflagen genehmigt worden war. Geld, das die Stadt zur Liquiditätshilfe aus dem Ausgleichsstock bekommen hat, war mit konkreten Forderungen und dem Verweis auf Einsparpotenziale durch das Land verbunden. Die MZ gibt einen Überblick über nun geplante Vorhaben.

Hundesteuer

Hundehalter werden in der Einheitsgemeinde wohl künftig mehr zahlen müssen. Der Haupt-, Finanz- und Bildungsausschuss verständigte sich in der vergangenen Woche darauf, dass die Steuer pro Hund von jährlich 42 auf künftig 60 Euro ansteigen soll - eine Erhöhung von über 40 Prozent. Die Forderung des Landes hatte sogar bei künftig über 70 Euro gelegen - die Sätze in Eisleben und Hettstedt lägen beispielsweise in diesem Bereich.

Die Kommunalvertreter in Gerbstedt sprachen sich jedoch gegen eine noch drastischere Erhöhung aus. Der Schnitt in Mansfeld-Südharz liege bei gut 45 Euro pro Jahr, erklärte etwa Christian Heidler (CDU), da sei eine Erhöhung auf 60 Euro bereits ein großer Schritt. Der Steuersatz für gefährliche Hunde soll bei 500 Euro jährlich bleiben. Allerdings ist aktuell kein solcher Hund vor Ort registriert.

Friedhofsgebühren

Die Gebühren für die Nutzung der Trauerhallen auf Friedhöfen sollen steigen und statt zu 60 Prozent künftig zu 100 Prozent die Kosten decken. Konkret kostet im Trauerfall die Nutzung einer Trauerhalle je nach Ausstattungsgrad künftig 143 Euro (statt bisher 85 Euro) beziehungsweise 100 Euro (statt bisher 60 Euro). Eine Trauerfeier am Grab soll 35 Euro kosten. Die kalkulierten Mehreinnahmen liegen damit bei rund 4.500 Euro jährlich.

Zwar warnten einige Ausschussmitglieder davor, Leute durch die höheren Gebühren abzuschrecken. Nach Angaben der Stadtverwaltung liegen die neuen Gebühren allerdings im Vergleich mit den umliegenden Gemeinden im Mittelfeld. Der Haupt-, Finanz und Bildungsausschuss stimmte schließlich einstimmig für die Anhebung der Gebühren auf einen Deckungsgrad von 100 Prozent.

Zweitwohnsitzsteuer

Eine Zweitwohnsitzsteuer hatte die Einheitsgemeinde bisher nicht erhoben - Grund, weshalb im Zusammenhang mit der Konsolidierung die Forderung nach ihrer Einführung laut wurde. Derzeit seien laut Verwaltung 119 Menschen mit Zweitwohnsitz registriert. Allerdings müssen hiervon zunächst noch Ehepartner und Kinder abgezogen werden. Eine genaue Zahl oder eine Einnahmeprognose liegt so bisher nicht vor. Der Ausschuss segnete die Pläne, nach denen die Zweitwohnsitzsteuer künftig bei 10 Prozent der jährlichen Nettokaltmiete liegen soll, schließlich ab.

Weitere Maßnahmen in Gerbstedt geplant

Die genannten Vorhaben sollen in der Stadtratssitzung am kommenden Dienstag beschlossen werden. Auch ein neuer Gebührenkatalog für Dienstleistungen in der Verwaltung steht dann zur Abstimmung, er soll ebenfalls höhere Erträge bringen. Für die Zukunft seien im Rahmen der stetig fortwährenden Haushaltskonsolidierung weitere Maßnahmen geplant, so Gerbstedts Bürgermeister Ulf Döring (CDU). Neben den Plänen zur Konsolidierung soll bei der Stadtratssitzung auch der Haushalt für das kommende Jahr abgesegnet werden. Er weist den Plänen nach ein Defizit von 844.00 Euro aus - eine Verbesserung im Vergleich zum laufenden Jahr, wo das Minus bei rund 1,5 Millionen Euro liegt.