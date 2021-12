Hoher Krankenstand: Ausfall von VGS-Linien trifft vor allem Eisleben und Hettstedt

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Mit einer einzigen Ausnahme ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis nunmehr seit 23 Tagen über der Marke von 1.000. Der aktuelle Wert, den das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag veröffentlichte, liegt bei 1.043. Nur im Börde-Kreis, der innerhalb von rund zehn Tagen seine Inzidenz mehr als verdoppelte, ist der Wert derzeit höher. Das Landesamt für Verbraucherschutz führte, Stand Montag, 3.407 Infizierte im Landkreis und 10.521 Genesene.

Parallel zur hohen Infektionslage mit dem Coronavirus hält auch der Krankenstand bei der Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) an. Dies führte am Dienstag erneut zu Fahrtausfällen, vor allem in Eisleben und Hettstedt. Betroffen waren die Linien VGS-473, Stadtverkehr Hettstedt/VGS-48, Stadtverkehr Eisleben VGS-44. Diese Linie wird laut VGS auch am Mittwoch nicht vollständig verkehren, die Abfahrten 7.26 Uhr, 8.26 Uhr, 9.26 Uhr, 10.16 Uhr und 11.26 Uhr fallen aus. Zudem entfällt das Angebot der Servicebuslinie Hettstedt-West VGS-411 und VGS-412. Der Schülerverkehr sei von den Ausfällen im Landkreis nicht betroffen, hieß es.