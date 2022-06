Hohe Spritpreise sind existenzbedrohend für die Unternehmen in Mansfeld-Südharz

Viele Unternehmen sind bereits durch die Corona-Pandemie ausgelaugt. Die derzeit hohen Spritpreise bringen Firmen und Handwerksbetriebe an die Grenzen. Was von der Politik gefordert wird.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Extrem steigende Spritpreise stellen viele Unternehmen in Mansfeld-Südharz vor große Herausforderungen - egal, ob in Industrie, Landwirtschaft oder Handwerk. So kostete der Diesel am Sonntag, 10 Uhr im bundesweiten Schnitt 2,33 Euro je Liter, genau einen Euro mehr als im März 2021. „Es herrscht ein immenser Kostendruck“, sagt Oliver Brunn vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW) in Mansfeld-Südharz. „Ich bekomme täglich Hilferufe von betroffenen Unternehmen. Das müssen wir mit der entsprechenden Deutlichkeit weitergeben, auf Landes- und besonders auf Bundesebene.“