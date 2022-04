Hochsommer in Mansfeld-Südharz: Das sind die besten Orte für eine Abkühlung

In den kommenden Tagen beginnt der Hochsommer. Wenn die Hitze aber eher erschlägt als erregt: Das sind die kältesten Orte im Landkreis.

In den nächsten Tagen klettert das Thermotmeter auf bis zu 32 Grad Celsius.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - Strahlend blauer Himmel, die Sonnenstrahlen erwärmen die Haut und die Schweißperlen sammeln sich auf der Stirn. Der Hochsommer ist da. Das Thermometer wird nämlich in den kommenden Tagen auf bis zu 32 Grad Celsius hochklettern. Da bleibt man doch lieber Zuhause - in einem kühlen Raum. Falsch gedacht! Im Landkreis gibt es einige Orte, die sich für eine Abkühlung anbieten. Von unterirdischen Höhlen bis hin zu alten Gemäuern. Die MZ weiß, an welchen Orten Sie der Hitze entkommen können und wie kalt es dort ist.