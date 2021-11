Hilf ein Zaun? Wildschweine verwüsten Sportplatz in Breitungen

Breitungen/MZ - Der Ärger in Breitungen ist groß - und guter Rat im wahrsten Sinn des Wortes teuer: „Der Sportplatz ist zu zwei Dritteln zerstört“, sagt Ortsbürgermeister Hagen Schwach (Breitunger Alternative). „Die Wildschweine haben ihn total niedergemacht.“ Doch eine Lösung für das Problem hat Schwach nicht. „Wir werden uns als Ortschaftsrat mit dem Sportverein und den Jägern zusammensetzen“, sagt er.

Eigentümer des Platzes ist die Gemeinde Südharz, Pächter der SV Breitungen. „Das hat schon im September angefangen“, schildert dessen Chef Dietmar Bardell. „Zweimal waren die Tiere mittwochs da, mal Donnerstag.“ Natürlich immer nachts. Daraufhin habe der Verein mit Unterstützung aus dem Dorf den Platz wieder hergerichtet, teils mit Maschinen. Trotzdem haben sich die Schweine nun wieder auf dem Gelände getummelt. „Da sind Käferlarven drin, manche so groß wie ein kleiner Finger“, sagt Bardell. Eine eigene Fußballmannschaft hat Breitungen nicht mehr, aber die Kinder und Jugendlichen spielten dort gern Fußball. Nun sei das passé, abgesehen davon, dass der Platz zurzeit zu nass sei.

„Schießen darf hier niemand, der Platz liegt am Rand vom Dorf“, sagt Schwach. Aber er ist eben auch an zwei Seiten von Wald umgeben, und von dort kommen die Wildschweine. Nicht nur eine Handvoll, heißt es. „Mal sehen, was die Jäger sagen.“ Ein Zaun wäre bestimmt die beste Option, meint Bardell. „Aber wer soll das bezahlen? Wir brauchen vielleicht 400, 500 Meter Zaun!“ Vor dem Frühjahr, sagt der Vereinsvorsitzende, sei nun wohl sowieso nichts mehr zu machen.