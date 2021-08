Hettstedt, Bräunrode und Kreisfeld können am 1. Spieltag der Landesklasse nicht punkten

Eisleben/MZ - Mit fünf Mannschaften ist der Landkreis Mansfeld-Südharz in der neuen Saison der Fußball-Landesklasse vertreten. Ein sechstes Team wäre möglich gewesen, doch alle Spitzen-Teams der Kreisoberliga verzichteten auf den Aufstieg. So blieb es beim Quintett. Mit dem FC Hettstedt, dem SV Bräunrode und Eintracht Kreisfeld kickt ein Trio in der Staffel fünf, Kickers Gonnatal II und der VfB Sangerhausen II sind in der Staffel acht vertreten. Insgesamt gibt es in dieser Spielserie neun Staffeln, da in der abgebrochenen Saison 20/21 keine Mannschaft absteigen musste.

Alle fünf Mannschaften aus dem Kreis haben eine Gemeinsamkeit aufzuweisen. Für sie gibt es wohl nur ein Saisonziel: Es geht von Anfang an darum, Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Mehr scheint nicht drin zu sein. Besonders schwer, die Klasse zu halten, werden es dabei wohl die Hettstedter und Sangerhäuser haben, die sich schon in der letzten, nach wenigen Spieltagen abgebrochenen Saison, im Tabellenkeller herum krebsten. Für Gonnatal, Bräunrode und Kreisfeld dagegen scheint eine sorgenfreie Serie das Maß der Dinge. Ob der Blick dabei vielleicht sogar nach oben gehen kann, wird sich noch zeigen.

Zwei Derbys zum Saison-Start

Gleich zwei Kreisderbys standen am 1. Spieltag der Landesklasse auf dem Programm. Gut 150 Fans waren am Sonnabend beim Derby zwischen dem SV Bräunrode und Eintracht Kreisfeld dabei. Hier sah der Gast bis zur 75. Minute wie der sichere Sieger aus. 2:0 lagen die Kreisfelder nach zwei Toren von Nils Reiter vorn.

Dann aber startete der SV eine Aufholjagd, die tatsächlich noch von Erfolg gekrönt war. Zunächst verkürzte Alexander Kriwoj per Elfmeter auf 1:2 (76. Minute), dann glich Lucas Dettmer eine Minute vor dem Spielende tatsächlich noch zum 2:2 aus.

Beim 2:2 blieb es, der glückliche Punktgewinn für den Gastgeber war perfekt. Das sah auch SV-Trainer Olliver Flügel so: „Wir hätten uns über eine Niederlage nicht beschweren dürfen. Kreisfeld war besser, hat es aber verpasst, bei den Chancen den Deckel drauf zu machen. So sind wir doch noch zum glücklichen Unentschieden gekommen“, sagt er. Und fügt hinzu: „Wir haben aber auch derzeit einige Personalprobleme. Urlaub, Verletzungen, da kommt schon was zusammen. Wie dünn die Personaldecke bei den Bräunrödern ist, zeigt schon die Tatsache, dass selbst der Trainer, mittlerweile 49 Jahre, noch eine halbe Stunde als Feldspieler mitmischte.

Hettstedt unterliegt dem SV Baalberge

Der FC Hettstedt präsentierte sich am Sonnabend im Heimspiel gegen den SV Baalberge in schwacher Verfassung. Am Ende verlor die Elf aus der Kupferstadt ebenso verdient, wie deutlich mit 0:4 Toren. Neuzugang Tobias Weiß flog zu allem Überfluss auch noch mit gelb-rot vom Feld.

Für die Hettstedter begann die neue Saison so, wie die Alte endete. Sie verloren ein Heimspiel. Wie gegen Calbe (0:2), so blieben sie auch diesmal gegen Baalberge torlos. Zu harmlos und zu nervös präsentierten sich die tiefstehenden Gastgeber auf ihrem bestens präparierten Platz, kaum einmal tauchten sie vor dem Tor der Gäste auf. Baalberge nutzte nicht einmal alle Chancen und kam dennoch zu einem ungefährdeten Erfolg.

„Im Großen und Ganzen ist der Sieg für Baalberge verdient. Über die Höhe lässt sich sicherlich streiten. Wir sind momentan in der Umstrukturierung des Kaders und viele Abläufe greifen dadurch einfach noch nicht“, kommentiert Trainer Normen Freisdorf-Apel auf der Internetseite des FC das Spiel.

Entscheidung kurz vor Schluss

Im Sportpark Friesenstadion standen sich dabei Kickers Gonnatal und der gastgebende VfB Sangerhausen II gegenüber. Lange Zeit schien es so, als sollte es am Ende ein Unentschieden geben. In der 87. Minute fiel dann aber doch noch ein Tor. Michael Raev verwandelte vor gut 150 Zuschauern einen Elfmeter und sorgte so für den 1:0-Auswärtserfolg der Kickers.

„Den Strafstoß kann man geben“, so VfB-Mannschaftsleiter Lothar Knappe zum Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Holger Bleck. Pech hatte Marvin Kögel. Der Sangerhäuser zog sich eine Schulterverletzung zu und fällt so vorläufig aus.