Helios-Kliniken mit mobilem Impfteam in Arnstein unterwegs

Welbsleben/MZ - In dieser Woche gibt es in der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein erneut einen zusätzlichen Impftermin, der von der Helios Kliniken Mansfeld-Südharz GmbH durchgeführt wird. In der Grundschule in Welbsleben in der Westdorfer Straße 5b (der Eingang befindet sich links vom Gebäude durch ein Schiebetor) ist das mobile Impfteam am Freitag, 14. Januar von 14.30 bis 17 Uhr vor Ort, teilt die Stadt Arnstein mit.

Möglich sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen; verspritzt wird für alle ab 30 Jahre der Impfstoff Moderna, für die unter 30-Jährigen sei auch eine begrenzte Anzahl Biontech-Impfdosen da. Bereits vor Weihnachten hatten die Helios-Klinken ein solches zusätzliches Impfangebot in den Ortsteilen Alterode und Stangerode unterbreitet.

„Und es wurde von den Leuten sehr gut angenommen. In Alterode kamen an diesem Tag rund 80 Leute“, sagt Arnsteins Bauamtsleiterin Janet Klaus, die die Impftermine mit koordiniert. „Wir hatten nach der Veröffentlichung der Termine Anrufe von Bürgern aus anderen Ortsteilen bekommen, ob auch in ihrem Ort Impftermine möglich wären“, so Klaus weiter.

Team der Helios-Kliniken impft ohne Termin

Daraufhin hatte die Stadtverwaltung ihre Wunschorte an die Helios-Kliniken weitergeleitet, die anschließend die neuen Termine angesetzt haben. Denn der Impfbus macht nicht nur in Welbsleben Station. Am 28. Januar ist das Impfteam in zwei weiteren Ortsteilen unterwegs. In Bräunrode von 14.15 bis 15.15 Uhr an der ehemaligen Turnhalle in der Hauptstraße 10A und von 15.45 bis 17 Uhr am ehemaligen Rathaus in der Schlossstraße 10 in Sandersleben.

Da es keine Anmeldungen für die Impftermine gibt, sollten die Bürger mit möglichen Wartezeiten rechnen. Der Zutritt erfolgt nur mit FFP2-Maske und ohne Erkältungssymptome, teilt die Stadtverwaltung mit.