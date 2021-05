Helbraer Teststation reagiert auf Bedarf

Im Saal der ehemaligen Gaststätte "Zur Sonne" in Helbra befindet sich eine mobile Teststation.

Helbra - - Die mobile Teststation im Saal der früheren Gaststätte „Zur Sonne“ in Helbra, die montags und mittwochs für die Einwohner der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra ihre kostenlosen Dienste anbietet, ändert ihre Öffnungszeiten. „Wir wollen auf den Bedarf der werktätigen Bevölkerung reagieren“, erklärt Norbert Born (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra.

So soll es zwar montags bei den Öffnungszeiten von 10 bis 15 Uhr bleiben. An diesem Mittwoch wird die vom DRK betriebene Teststation aber von 15 bis 20 Uhr öffnen.

Warteliste der Verbandsgemeinde umfasst 150 Personen

Inzwischen haben in der Verbandsgemeinde „alle Über-80-Jährigen, von denen wir eine Rückmeldung hatten, ein Impfangebot erhalten“, sagt Koordinatorin Claudia Renner. Somit wurden ihr zufolge insgesamt 612 Senioren über 80 mit einer Erstimpfung versorgt. Insgesamt hatten sich 920 Interessenten gemeldet, nachdem die Verwaltung alle Einwohner ab dem 80. Lebensjahr angeschrieben hatte.

Die Differenz habe in der Zwischenzeit entweder über den Hausarzt oder das Impfzentrum eine Impfung erhalten, erklärt Renner. Im Moment läuft die Vergabe für zusätzliche Impftermine der Prioritätengruppen 1 und 2 an diesem Freitag. Können bis Dienstagabend nicht alle Termine vergeben werden, wird in Helbra für Impfwillige der Gruppe 3 geöffnet. Es gibt bereits eine Warteliste mit 150 Personen.

17 Neuinfektionen und drei Todesfälle

Auf aktuelle Informationen zur Fieberambulanz in Wolferode (Kunstbergstraße 8a) weist der Landkreis hin: Demnach ist zur Vermeidung längerer Wartezeiten ein Termin für einen Abstrich notwendig, der unter Telefon 03475/63 03 18 vereinbart werden kann.

Ab sofort bis Samstag sowie Montag, 24. Mai, ist die Fieberambulanz von 12 bis 14 Uhr telefonisch erreichbar. Dort werden für Privatpersonen PCR-Tests und medizinisch anerkannte Schnelltests angeboten.

„Bürger, die in einem Schnelltest positiv getestet wurden, sollten die Fieberambulanz unverzüglich danach aufsuchen, um das Infektionsbild abzugleichen“, heißt es weiter. Zudem müssen die Betroffenen unbedingt eine FFP2-Maske tragen.

Das Bürgertelefon des Landkreises zum Thema Coronavirus ist jetzt auch am Wochenende jeweils in der Zeit von 10 bis 15 Uhr geschaltet. Es steht zudem montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung. Die Rufnummer lautet 03464/535 19 60. Das Bürgertelefon kann auch per E-Mail (buergertelefon@lkmsh.de) kontaktiert werden.

Für den Landkreis wurden am Montag 17 neue Corona-Fälle und drei Todesfälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter auf 88,9. (mz)