Heiraten an einem Datum mit Schnapszahl: Ist das auch im Mansfelder Land beliebt?

Mit dem 2.2.22 und dem 22.2.22 stehen gleich zwei besondere Daten an. Sind diese unter den Heiratswilligen beliebt und gibt es aufgrund der Corona-Pandemie weniger Hochzeiten im Kreis?

Bei so vielen Zweien im Hochzeitsdatum, besteht die Hoffnung, dass der Hochzeitstag gut zu merken ist.

Eisleben/Hettstedt/MZ - Tina-Marie Weber vom Standesamt in Mansfeld blättert im Kalender und findet für den 2.2.2022 tatsächlich eine Voranmeldung. Für den 22.2.2022 stünden sogar gleich zwei heiratswillige Paare im Kalender. Und das, obwohl die Schnapszahltage in die Woche fallen. „Das hängt dann ganz sicher mit dem Datum zusammen“, so Weber. Diese markanten Tage seien schon beliebt.