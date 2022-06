Handball: Drei Teams aus dem Mansfelder Land wollen punkten

Nach dem Sieg gegen Frankleben will Erdeborn (gelb) nachlegen.

Erdeborn/Klostermansfeld/MZ - Nach einer zweiwöchigen, coronabedingten Zwangspause steht für die Handballer des BSV Fichte Erdeborn das nächste Auswärtsspiel in der Verbandsliga an. Die Sieben aus dem Mansfelder Land spielt am Sonnabend ab 17 Uhr beim SV Apollensdorf. Vor dem Anpfiff der Partie sind beide Mannschaften Tabellen-Nachbarn. Erdeborn ist mit elf Zählern auf Rang acht zu finden, Apollensdorf folgt mit zehn Punkten auf Rang neun.