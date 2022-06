Grund- und Förderschulen nehmen Regelbetrieb auf

In der Grundschule Roßla sollen die Schüler schon am Dienstag nach Pfingsten wieder unterrichtet werden.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen - - Wie geht es am Dienstag nach den Pfingstferien an den Schulen weiter? Im Landkreis Mansfeld-Südharz hat sich diese Frage am Freitag besonders spannend gestaltet. Denn hier hat der Inzidenzwert der neu nachgewiesenen Corona-Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen just am 21. Mai den fünften Werktag in Folge unter 100 gelegen.