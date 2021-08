Gestört aber Geil feiern Heimspiel am Stausee Kelbra

Das DJ-Duo Gestört aber Geil legt am Samstag am Stausee Kelbra auf.

Kelbra/MZ - Sie sind der erfolgreichste Dance-Party-Act Sachsen-Anhalts, ein Duo, das seit inzwischen mehr als zehn Jahren Spitzenpositionen in den Hitparaden belegt und bundesweit Zehntausende Fans verzückt.

Die DJs Nico Wendel und Marcel Stephan alias Spike*D stammen aus Sangerhausen und Querfurt, feiern aber mit ihrer unverwechselbaren Mischung aus melodischem Techno, Deep House gepaart mit poppigen Melodien Triumphe weit über Mitteldeutschland hinaus. Hits wie „Unter meiner Haut“, „Another Day in Paradise“ und zuletzt „Hypa, Hypa“ sorgten für volle Tanzflächen und ausverkaufte Konzerthallen, bis auch Gestört aber Geil wegen der Corona-Pandemie ihre geplante Jubiläumstour zum 20. Bandjubiläum verschieben mussten.

Jetzt aber das Comeback auf der Bühne: Am Stausee Kelbra, dem Eventpark am Kyffhäuser, steigt am Samstag um 20 Uhr der nächste Auftritt der Goldjungen aus der Region. Mit dabei beim Love-Park-Festival sind außer Gestört aber Geil auch Patz&Grimbart, C-Ro, Newcomer Franz Täubig, Da Pannu & Bastian Herbst, Nick Taylor und die House-Zauberer Klinkenpraxis.

