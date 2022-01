Südharz/MZ - Die Gemeinde Südharz verliert weiter an Einwohnern. Wie aus der aktuellen Statistik vom 29. Dezember des vergangenen Jahres hervorgeht, lebten zum Jahresende 9.119 Menschen in der Einheitsgemeinde. Das sind 86 weniger als am 31. Dezember 2020. Von den Einwohnern sind 4.571 weiblich und 4.548 männlich. Laut Statistik leben 193 Ausländer in Südharz, das entspricht einem Anteil von 2,1 Prozent.

Das Durchschnittsalter der Südharz-Bevölkerung beträgt aktuell 50,2 Jahre, wie aus den soeben veröffentlichten Daten des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt (Stand Ende 2020) hervorgeht. Damit sind die Einwohner von Südharz sogar etwas jünger als die Bevölkerung von Mansfeld-Südharz; das Durchschnittsalter im Landkreis beträgt 50,3 Jahre.

Mehr Zu- als Wegzüge im Südharz

Zum Vergleich: In Sachsen-Anhalt liegt der Altersdurchschnitt bei 48,1 Jahren. In der Gemeinde sind 1.287 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zu Hause, 5.377 Personen ab 19 bis 66 Jahre und 2.455 ab 67 Jahre. Im vorigen Jahr wurden 50 Geburten registriert. Im selben Zeitraum starben 155 Personen.

Positiv hat sich im Vorjahr das Verhältnis der Zu- und der Wegzüge für die Gemeinde Südharz dargestellt. Wie Annette Polte von der Gemeindeverwaltung mitteilt, gab es 400 Zuzüge mit einem Hauptwohnsitz und 44 Zuzüge mit einem Nebenwohnsitz in Südharz. Zugleich zogen 396 Personen aus der Gemeinde fort.