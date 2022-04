Gehen die Siersleber Kinder im neuen Schuljahr nach Gerbstedt?

Siersleben - Die kurzfristige Ablehnung der geplanten Privatschule in Siersleben sorgt für organisatorische Herausforderungen: Was geschieht mit den rund 30 Kindern, die eigentlich ab dem kommenden Schuljahr die „Bewegte Schule“ vor Ort besuchen sollten? Beim Verein „Freie Schule Siersleben“ jedenfalls ärgert man sich, dass bisher noch keine offiziellen Informationen an die Verantwortlichen herangetragen worden sind. „Ich glaube es weiß noch keiner so richtig, wie es weitergeht“, sagte Sprecher Jens Oertel am Montag gegenüber der MZ. Er betonte dabei Unsicherheiten bezüglich der Kapazität: „Wir haben arge Zweifel, ob die Schule in Gerbstedt in der Lage ist, alle Kinder aufzunehmen.“ Auch Hortplätze gebe es in Gerbstedt aus Sicht der Siersleber nicht ausreichend, sagte Oertel.