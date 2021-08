Fußball-Feriencamp findet findet auf dem Sportplatz Rote Erde des SV Kelbra statt

Kelbra/MZ - Vom 23. August bis 27. August findet auf dem Sportplatz Rote Erde des SV Kelbra wieder ein Fußball-Feriencamp statt. Organisiert und angeleitet wird es von Volkmar Laube, bekannt als Fußballbuchautor oder als Herausgeber der Zeitschrift Fußballmagazin Sachsen-Anhalt. „Ziel des Fußballcamps ist, den Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 14 Jahren die Freude am Fußball und Spaß an der Bewegung zu vermitteln“, sagt Laube. Das Camp, das in Kelbra bereits zum fünften Mal stattfindet, sei sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet.

„Die Trainingsgruppen werden altersgerecht und nach den individuellen Fähigkeiten der Kinder eingeteilt und von qualifizierten Trainern geleitet. Die Übungen werden dann individuell angepasst“, so Laube. Fußball als Mannschaftssport sei für die Entwicklung des Sozialverhaltens der Kinder sehr förderlich. Insgesamt hätten sich bereits 28 Kinder und Jugendliche für das Fußballcamp in Kelbra angemeldet. Darunter seien auch einige Mädchen. Die Mitgliedschaft in einem Verein sei für die Teilnahme an dem fünftägigen Camp, das insgesamt 169 Euro kostet, nicht erforderlich, so Laube.

Neben den Spielen und Turnieren mit vielen Ballkontakten sowie den fußballerischen Trainingseinheiten, in denen unter anderem Koordination, Technik und Torschuss geübt wird, steht zudem auch ein olympischer Wettkampf auf dem Programm. Dabei geht es weniger um Fußball, sondern eher um allgemeine sportliche Leistungen. Neben Seilspringen absolvieren die Kinder dabei auch einen 30-Meter-Lauf und messen sich beim Schlagball-Weitwurf oder auch beim Standweitsprung. Am Ende des Wettkampfs erhält jeder eine Urkunde und eine Medaille. Das Fußballcamp der von Laube gegründeten MDSportakademie verfolgt hier einen ganzheitlichen Ansatz. „Wir beschäftigen uns beispielsweise auch mit gesunder Ernährung“, sagt Laube.

›› Anmeldungen: 039203/759830 oder per E-Mail an akademie@mdsport.de